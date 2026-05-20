Terminata la visita di due giorni di Putin a Pechino

Keystone-SDA

La visita di due giorni del presidente russo, Vladimir Putin, a Pechino si è conclusa. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti, che pubblica le immagini del presidente russo in partenza dalla capitale cinese.

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(Keystone-ATS) Putin e il presidente cinese hanno terminato una conversazione informale davanti a una tazza di tè, durata oltre un’ora e mezza. Con loro c’erano il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, il consigliere presidenziale Yuri Ushakov, il vice capo di gabinetto dell’ufficio esecutivo presidenziale Maxim Oreshkin e l’ambasciatore russo a Pechino Igor Morgulov.

All’arrivo in aeroporto, riferisce l’agenzia russa Tass, per il leader russo è stata organizzata una breve cerimonia di congedo. Come già all’inizio della visita, nell’aeroporto di Pechino è stata schierata una guardia d’onore, insieme a un gruppo di scolari e studenti cinesi che hanno salutato il capo dello Stato russo sventolando bandierine.