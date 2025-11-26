Thailandia: almeno 33 morti in inondazioni

Hanno causato la morte di almeno 33 persone le inondazioni record provocate dalle forti piogge che hanno colpito la Thailandia, dove le autorità hanno schierato navi ed elicotteri militari a supporto delle operazioni di soccorso della protezione civile.

(Keystone-ATS) L’alluvione ha colpito dieci province nel sud del Paese, dove la città di Hat Yai, un centro commerciale al confine con la Malaysia, ha registrato le precipitazioni più intense degli ultimi 300 anni.

Oltre 2 milioni di persone sono state colpite dalle inondazioni. L’esercito ha annunciato l’invio di una portaerei e di una flottiglia di 14 imbarcazioni cariche di aiuti umanitari e cucine da campo che possono distribuire 3000 pasti al giorno.

A bordo della portaerei si sono imbarcate équipe mediche con strutture e materiale ospedaliero. Sono stati inoltre inviati imbarcazioni, camion e moto d’acqua per evacuare i residenti, ha affermato il governatore della provincia di Songkhla, dove si trova Hat Yai. Ieri il governo ha dichiarato Songkhla zona disastrat