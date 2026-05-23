Tre nuovi casi di Ebola confermati in Uganda

Keystone-SDA

Tre nuovi casi di virus Ebola sono stati confermati in Uganda.

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(Keystone-ATS) Lo indicano le autorità sanitarie del Paese confinante con la Repubblica Democratica del Congo (Rdc), dove l’epidemia rappresenta ora un rischio “molto elevato” per la salute pubblica, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

L’Uganda, che giovedì ha sospeso tutti i trasporti pubblici verso la Rdc, ha confermato la presenza di Ebola sul suo territorio il 15 maggio, dopo la scoperta di due casi, uno dei quali è deceduto. “Sono stati confermati tre nuovi casi nel Paese, portando il totale a cinque”, secondo una dichiarazione rilasciata oggi dal ministero della Salute ugandese.