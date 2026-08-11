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Tribunale condanna a morte in contumacia Bashar al-Assad

Keystone-SDA

Un tribunale siriano ha condannato a morte l'ex presidente Bashar al-Assad. La decisione è stata annunciata nel corso di una conferenza stampa presso la Corte penale di Damasco.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il tribunale ha stabilito che al-Assad debba essere “perseguito a livello internazionale” e giustiziato. L’ex presidente è stato riconosciuto colpevole di “crimini di guerra” e “crimini contro l’umanità” commessi durante la guerra civile siriana, riporta al Arabiya

Si tratta della prima sentenza contro al-Assad pronunciata dalle autorità di transizione, che quest’anno hanno avviato processi, in presenza e in contumacia, contro esponenti del precedente governo.

L’ex presidente è fuggito con la famiglia a Mosca nel dicembre 2024, mentre le forze guidate dagli islamisti avanzavano verso Damasco.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’iter giudiziario o sulle modalità con cui la sentenza potrebbe essere eseguita.

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