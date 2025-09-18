The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Trump, in Ucraina strage ma non voglio III guerra mondiale

Keystone-SDA

In Ucraina ci sono stati "milioni di morti, soprattutto militari".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha denunciato il presidente statunitense Donald Trump nella conferenza stampa congiunta con Keir Starmer a Chequers, ribadendo di essere deluso da Vladimir Putin, ma evocando anche la speranza di “qualche buona notizia nei prossimi giorni”.

Il premier britannico da parte sua ha insistito nel chiedere più “pressioni su Putin” e ricordando che il presidente russo ha fatto qualche concessione solo quando Trump lo ha pressato. Parole a cui il presidente americano ha risposto affermando di voler evitare comunque il rischio di “una terza guerra mondiale”.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR