Trump, Usa potrebbero prendere il petrolio dell’Iran e Kharg

Keystone-SDA

Donald Trump vuole prendere il petrolio dell'Iran e potrebbe impadronirsi dell'hub di esportazione dell'isola di Kharg.

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(Keystone-ATS) In un’intervista al Financial Times, il presidente ha spiegato che la sua “preferenza sarebbe quella di prendere il petrolio”, paragonando la potenziale mossa a quanto fatto in Venezuela dove gli Stati Uniti intendono controllare l’industria petrolifera “a tempo indeterminato”.

“Potremmo prendere Kharg o potremmo non prenderla. Abbiamo molte opzioni”, ha aggiunto precisando che, a suo avviso, gli Stati Uniti potrebbero farlo “molto facilmente, Non penso che abbiano difese”.

“Buone trattative”

Trump poi, dall’Air Force One, ha definito come buone le trattative in corso con Teheran. Con l’Iran stiamo negoziando direttamente e indirettamente, ha precisato.

“Stiamo andando molto bene nelle trattative, ma non si mai con l’Iran. Penso che faremo un accordo, ma è possibile anche che non ci sia”, ha messo in evidenza. A partire da oggi inoltre, sempre stando a Trump, l’Iran consentirà il passaggio di 20 navi attraverso lo Stretto di Hormuz in “tributo” e “segno di rispetto”.

A chi gli chiedeva della possibilità di dispiegare truppe a terra, il presidente ha risposto: “Abbiamo molte opzioni”. Sulle condizioni dell’ayatollah Mojtaba Khamenei, l’inquilino della Casa Bianca ha dichiarato che potrebbe essere vivo, ma probabilmente “seriamente ferito”.

In ogni caso, si è detto convinto il tycoon, “abbiamo avuto un cambio di regime. Un regime è stato decimato, il successivo anche è tutto morto e ora stiamo avendo a che fare con un terzo regime, con persone diverse da prima. E considero questo un cambio di regime. Francamente, sono ragionevoli”.