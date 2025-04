Trump deluso da Russia, “Putin smetta di sparare e tratti”

Keystone-SDA

Donald Trump si dice molto deluso dalla Russia e ritiene che il presidente Vladimir Putin dovrebbe smettere di sparare e raggiungere un accordo. Lo afferma il presidente degli Stati Uniti, secondo quanto riportato dai media americani.

(Keystone-ATS) Quello che il presidente americano vuole dal suo omologo russo Vladimir Putin è che “smetta di sparare, si sieda e firmi un accordo”, ha detto il tycoon, sdrammatizzando sul precedente incontro teso avuto luogo nella Casa Bianca con il leader ucraino Volodymyr Zelensky. “È in una posizione difficile”, ha ammesso il presidente USA ribadendo che se fosse stato lui in carica nel 2022 una guerra tra Mosca e Kiev non ci sarebbe mai stata.

“Mi ha detto che ha bisogno di più armi ma lo dice da tre anni. Vedremo cosa succede”, ha affermato il tycoon riferendo che Zelensky gli ha parlato “brevemente della Crimea. Ma la Crimea – ha dichiarato il presidente USA – è stata data via da Barack Obama e da Biden 11 o 12 anni fa: è molto tempo fa, non so come si possa restituire la Crimea”.

Il tycoon è inoltre convinto che Kiev sia disposta a cedere il territorio annesso un decennio fa dalla Russia. “Penso di sì”. ha risposto Donald Trump a chi gli chiedeva se a suo avviso il presidente ucraino sia d’accordo a consegnare la Crimea nell’ambito di un accordo per la fine della guerra. “La Crimea è stata ceduta anni fa, senza un colpo di arma da fuoco sparato. Chiedete a Obama”, ha messo in evidenza Trump.

Zelensky è “più calmo” e “vuole un accordo”, ha poi aggiunto, secondo quanto riportato dai media americani, dopo l’incontro con il presidente ucraino a San Pietro durante i funerali di Papa Francesco. Un incontro che è “andato a bene”. “Zelensky sta facendo un buon lavoro e vuole un accordo. Ha chiesto più armi”, ha sottolineato Trump.