Democrazia diretta in Svizzera
Turista fa bere una birra a un elefante in savana, ricercato

Keystone-SDA

Il servizio di protezione della fauna del Kenya (Kws) ha avviato indagini dopo che un turista spagnolo ha pubblicato un video sulla piattaforma Instagram in cui versava della birra nella proboscide di un elefante in una riserva protetta del Paese.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il video, rimosso dall’uomo dopo poche ore, ha scatenato l’indignazione sui social media, come riporta la Bbc, che ne ha verificato l’autenticità.

Il portavoce del Kws, Paul Udoto, ha confermato che sono già iniziate le ricerche dell’autore del folle gesto, che sui suoi account social viene indicato come “Skydive Kenya” e che in un altro video condiviso online si era ripreso mentre dava da mangiare carote a due elefanti e aveva esclamato “adesso è l’ora della birra”.

La più popolare bevanda alcolica al malto in Kenya si chiama “Tusker” e fa riferimento ad esemplari di elefante con le zanne particolarmente grandi.

