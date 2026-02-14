Ua: eletto nuovo presidente, appello per acqua potabile

Il presidente della Repubblica del Burundi, Évariste Ndayishimiye, è stato eletto presidente dell'Unione africana (Ua) per l'anno 2026, durante la 39a sessione ordinaria dell'Assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Ua, in corso ad Addis Abeba.

(Keystone-ATS) Subentra alla guida a rotazione della presidenza dell’Unione africana ad João Lourenço, presidente della Repubblica dell’Angola.

Nel corso dell’assemblea è stato lanciato pure un appello all’azione per l’acqua potabile e i servizi igienico-sanitari come motore dell’agenda di sviluppo dell’Africa. Mentre l’Africa continua a fare i conti con gli impatti dei cambiamenti climatici, tra cui l’aumento di siccità e inondazioni, la necessità di una gestione sostenibile delle risorse idriche non è mai stata così urgente.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, le malattie trasmesse dall’acqua rimangono una delle principali cause di mortalità in Africa. Inoltre, tre posti di lavoro su quattro dipendono dall’acqua e fino all’80% dei disturbi che incidono sulla produttività della forza lavoro in Africa possono essere attribuiti a scarse condizioni igieniche e igienico-sanitarie. Secondo l’Unione africana la scarsità d’acqua e le interruzioni dell’approvvigionamento limitano la crescita economica e sono uno dei fattori determinanti della migrazione.

Per proteggere gli interessi della popolazione africana, l’Unione Africana è determinata, dunque. a migliorare l’accesso a servizi igienico-sanitari sicuri, in particolare nelle aree rurali e urbane svantaggiate, e a potenziare la gestione delle risorse idriche per la sicurezza alimentare, la stabilità economica e la resilienza alle sfide legate al clima. Nel 2026 la priorità sarà sistemi idrici e igienico-sanitari sostenibili, come passo fondamentale verso la realizzazione degli obiettivi sanitari dell’Agenda 2063.

L’adozione dell’Africa Water Vision 2026 contribuirà a promuovere un quadro strategico per una sicurezza idrica inclusiva e resiliente ai cambiamenti climatici nel continente, aprendo la strada a una gestione integrata delle risorse idriche per favorire la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e l’industrializzazione.

Allo stesso tempo l’Africa Water Vision 2026 vuole contribuire ad una crescita agricola accelerata per una prosperità condivisa e mezzi di sussistenza migliori, nell’ambito del Programma globale di sviluppo agricolo dell’Africa, che prevede investimenti in agricoltura e nel commercio intra-africano di prodotti agricoli.

Gli Stati membri, la società civile e il settore privato sono invitati a collaborare per affrontare queste sfide e l’Unione intende coinvolgere le comunità locali nella pianificazione e nell’attuazione di progetti idrici e igienico-sanitari, che includa soluzioni innovative, giovani, donne e comunità emarginate.