Ucraina: attacchi a Kiev, Donetsk e regione Kursk

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Un uomo e suo figlio di quattro anni sono stati uccisi nella notte da un missile russo lanciato vicino Kiev. Lo ha reso noto il servizio d’emergenza.

Diverse esplosioni sono state registrate nella notte tra sabato e domenica nell’area centrale e orientale della capitale ucraina. Secondo quanto riferito dalle autorità militari, le deflagrazioni sarebbero state causate dal lancio di due missili russi sulla città.

Quattro persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, in seguito ad un attacco russo questa mattina contro la città di Kramatorsk, nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale, Vadym Filashkin. Nell’attacco è stata presa di mira una infrastruttura, ha aggiunto Filashkin senza fornire ulteriori dettagli. Kramatorsk era stata bombardata dalle forze russe anche ieri mattina.

Un caccia russo Su-25 ha colpito la notte scorsa le posizioni ucraine nella zona di confine della regione di Kursk: lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca, come riporta la Tass. “L’equipaggio del caccia Su-25 ha lanciato un attacco con missili aria-aria non guidati contro una concentrazione di uomini, veicoli blindati ed equipaggiamenti militari delle forze armate ucraine nella zona di confine della regione di Kursk”, si legge in un comunicato