UDC e PVL oggi in assemblea

Democrazia diretta in Svizzera
Oggi a Sciaffusa si terrà l'assembra dei delegati dell'UDC, con un atteso discorso del presidente Marcel Dettling. Il partito è chiamato a decidere la raccomandazione di voto in merito all'introduzione dell'identità elettronica (Id-e), in votazione il 28 settembre.

(Keystone-ATS) I democentristi discuteranno anche dell’iniziativa dei Giovani socialisti che chiede di tassare le eredità milionarie a favore del clima, che sarà sottoposta al popolo il 30 novembre. Salvo enormi sorprese, il partito raccomanderà il “no” a entrambi gli oggetti.

Al centro delle discussioni ci saranno anche i rapporti con l’UE, la libera circolazione, la criminalità straniera e l’aumento della popolazione in Svizzera. L’assemblea è del resto convocata sotto il motto: “immigrazione sfrenata – un pericolo per la nostra sicurezza”.

Anche i Verdi liberali terranno oggi la loro assemblea, ma in modo virtuale. I delegati dovranno decidere le raccomandazioni di voto per i due oggetti sottoposti al popolo il 28 settembre: l’Id-e e l’abolizione del valore locativo (formalmente: l’introduzione di una imposta cantonale facoltativa sulle residenze secondarie). Alla riunione interverrà anche il presidente di Swissmem Martin Hirzel, che si esprimerà sulla guerra commerciale lanciata dagli Stati Uniti.

