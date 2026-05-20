USA: accordo con Trump, IRS deve fermare verifiche fiscali

Keystone-SDA

Il Dipartimento di giustizia ha segretamente ampliato l'accordo fra Donald Trump e l'agenzia delle entrate americana includendo una clausola che impedisce a quest'ultima di avanzare pretese fiscali nei confronti del presidente, della sua famiglia e delle due attività.

1 minuto

(Keystone-ATS) La clausola prevede che all’Internal Revenue Service (IRS) sia “permanentemente precluso” di rivendicare qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni che sia stata o avrebbe potuto essere avanzata nei confronti di Trump prima del raggiungimento dell’accordo.

L’intesa è stata raggiunta nell’ambito del ritiro da parte del presidente della causa da 10 miliardi contro l’agenzia e la creazione di un fondo “anti-strumentalizzazione” da 1,78 miliardi di dollari per risarcire gli alleati di Trump finiti ingiustamente nel mirino del Dipartimento di giustizia di Joe Biden.

L’accordo ha sollevato molte critiche anche fra i repubblicani, che vedono con scetticismo la possibilità che gli alleati del presidente, inclusi gli assalitori del 6 gennaio, possano essere risarciti con soldi dei contribuenti.

Il “New York Times”, in relazione a un caso che si trascina da anni e che era stato sospeso durante il primo mandato del presidente ha fatto i calcoli e scrive che con l’accordo raggiunto con l’IRS Trump evita una potenziale sanzione da 100 milioni di dollari.