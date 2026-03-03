USA: figlio armato uccise a scuola, padre colpevole di omicidio

Keystone-SDA

In una vicenda che mette alla prova i limiti della responsabilità dei genitori in caso di stragi di massa negli USA, il padre dello studente Colt Gray, autore di una sparatoria due anni fa in una scuola della Georgia, è stato dichiarato oggi colpevole di omicidio.

1 minuto

(Keystone-ATS) La procura aveva accusato Colin Gray di aver acquistato per il figlio Colt un fucile d’assalto in stile Ar-15 come regalo di Natale e di avergli consentito l’accesso all’arma e alle munizioni nonostante gli avvertimenti secondo cui il ragazzo rappresentava un pericolo per gli altri.

Nel settembre 2024 Colt Gray, allora quattordicenne, utilizzò quel fucile per compiere una sparatoria di massa alla Apalachee High School di Winder, uccidendo due insegnanti e due studenti e ferendone altri nove.

Il processo si è inserito in un più ampio tentativo di attribuire responsabilità a un numero maggiore di persone in caso di sparatorie scolastiche, compresi i genitori dell’autore e le forze dell’ordine intervenute. Il caso presenta infatti forti analogie con i processi e le condanne di James e Jennifer Crumbley, il cui figlio quindicenne uccise quattro studenti nel 2021 in una scuola superiore a Oxford nel Michigan.