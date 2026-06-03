USA: Trump abbandona fondo per alleati, ma resta sua immunità
L'amministrazione Trump abbandona il fondo da 1,78 miliardi di dollari per risarcire gli alleati del presidente finiti nel mirino dell'amministrazione Biden, tra cui potenzialmente anche i rivoltosi del 6 gennaio 2021 che presero d'assalto Capitol Hill.
(Keystone-ATS) Lo ha annunciato ufficialmente il ministro della giustizia ad interim Todd Blanche, sottolineando però che resta in vigore la clausola che garantisce a Donald Trump, alla sua famiglia e alle loro attività l’immunità nei confronti delle indagini dell’agenzia delle entrate.
Intanto il “Washington Post”, citando alcune fonti, scrive che il Pentagono ha assunto uno dei rivoltosi del 6 gennaio per lavorare all’interno di una divisione che gestisce operazioni militari riservate. Si tratta di Elias Irizarry, condannato per l’assalto al Congresso e successivamente dichiaratosi pentito. Il 24enne lavorerà all’Ufficio per le operazioni speciali e i conflitti a bassa intensità che si occupa di antiterrorismo.
La sua assunzione ha creato allarme all’interno del Pentagono, con molti che si sono chiesti come si possa affidare un ruolo così delicato a una persona che è stata condannata per un assalto alla democrazia americana.