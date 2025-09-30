USA: Trump firma dazi su mobili e legname, dal 10% al 25%

Keystone-SDA

Il presidente americano Donald Trump ha imposto nuovi dazi significativi sul legno e su vari prodotti in legno, tra cui legname importato, travi, mobili da cucina e arredi imbottiti, con il rischio di aumentare i costi per la costruzione di abitazioni e l'arredamento.

(Keystone-ATS) Trump ha dichiarato che gli USA inizieranno ad applicare un dazio del 10% sul legno tenero e sulle travi importate, utilizzati in un’ampia gamma di materiali da costruzione. Dazio del 25% su mobili da cucina, bagni e mobili in legno imbottiti. Le tariffe saranno in vigore dal 14 ottobre. Il 1. gennaio, poi, Trump aumenterà il dazio sui mobili da cucina al 50% e sui mobili imbottiti al 30%.

Il presidente aveva già annunciato queste nuove misure in un post su Truth. Nella sua proclamazione ha affermato che i dazi sul legno sono necessari per rafforzare le industrie locali americane e tutelare la sicurezza nazionale.

“A mio giudizio, le misure contenute in questa proclamazione serviranno, tra le altre cose, a rafforzare le catene di approvvigionamento, aumentare la resilienza industriale, creare posti di lavoro di alta qualità e incrementare l’utilizzo della capacità produttiva interna per i prodotti in legno, in modo tale che gli Stati Uniti possano soddisfare pienamente il consumo interno, creando al tempo stesso benefici economici attraverso un aumento delle esportazioni”, ha scritto Trump.

A marzo la Casa Bianca aveva ordinato al Dipartimento del commercio di indagare sui potenziali rischi per la sicurezza nazionale derivanti dal legname importato, la maggior parte del quale proviene dal Canada. Da mesi Trump critica il vicino settentrionale per le sue ingenti esportazioni di legname verso gli Stati Uniti.