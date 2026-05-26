Usa colpiscono sito missili e navi Iran in autodifesa

Keystone-SDA

Gli Stati Uniti hanno colpito nel sud dell'Iran in autodifesa, colpendo un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Lo afferma il Centcom, secondo quanto riportato dai media americani.

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(Keystone-ATS) “Le forze americane hanno condotto attacchi di autodifesa nell’Iran del sud per proteggere le truppe dalle minacce poste dalle forze iraniane”, ha detto il portavoce del Centcom Timothy Hawkins in una nota a Cnn.

“Fra gli obiettivi figuravano un siti per il lancio di missili e imbarcazioni iraniane che tentavano di posizionare mine. Continueremo a difendere le truppe pur se con moderazione durante il cessate il fuoco”, ha aggiunto.

Secondo Al Arabiya, nel mirino c’erano imbarcazioni a sud dell’isola di Larak e gli attacchi hanno causato quattro morti.

Accordo ancora possibile

“Un accordo con l’Iran è ancora possibile, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del Paese”, ha affermato il segretario di Stato americano Marco Rubio.

“Oggi si sono tenute alcune discussioni in Qatar, quindi vedremo se riusciremo a compiere progressi. Penso che le discussioni ruotino molto attorno alla formulazione precisa del testo iniziale, quindi ci vorranno alcuni giorni”, ha dichiarato Rubio a Jaipur, durante una visita ufficiale in India. “Il presidente ha espresso la sua volontà di raggiungere un accordo. O concluderà un accordo, o non ci sarà alcun accordo” ha detto ancora.

“Lo Stretto di Hormuz deve essere aperto. Verrà aperto in un modo o nell’altro, quindi deve essere aperto”, ha affermato. “Quello che sta succedendo lì è illegittimo, è illegale, è insostenibile per il mondo, è inaccettabile”, ha aggiunto.