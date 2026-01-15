VD: crollo ponteggio Prilly, riscontrate gravi lacune

Keystone-SDA

Gravi carenze sono state riscontrate nel ponteggio crollato nel luglio 2024 a Prilly (VD). Lo afferma un rapporto realizzato da uno studio di ingegneria su incarico del Ministero pubblico vodese. L'incidente aveva causato tre morti e diversi feriti.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il rapporto, ha indicato il portavoce del Ministero pubblico Vincent Derouand a Keystone-ATS, ha in particolare constatato carenze nella progettazione e nella costruzione del ponteggio. “Le parti coinvolte nel procedimento sono state informate e invitate a esprimersi entro un termine di un mese”, ha aggiunto. L’istruttoria prosegue e sono previste nuove audizioni.

Il dramma si è verificato nel quartiere di Malley (situato a cavallo dei comuni di Losanna, Prilly e Renens, ndr.). Sei mesi dopo il crollo, è iniziata la ricostruzione del ponteggio. L’inaugurazione della nuova torre in legno “Malley Phare” alta 60 metri, costruita sopra il complesso commerciale di “Malley Lumières”, è prevista per quest’anno. L’edificio ospiterà in particolare 96 appartamenti.