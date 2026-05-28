Viaggio onirico nel futuro prossimo al Kunstmuseum di Basilea

Keystone-SDA

La Haus für Gegenwart del Kunstmuseum di Basilea si presenta dopo il suo rinnovo come una città dalle visioni surreali di un futuro prossimo. Questo universo artistico, che riempie l'intero museo, è stato creato dall'artista multimediale cinese Cao Fei.

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(Keystone-ATS) Durante la conferenza stampa odierna, l’artista, nata nel 1978 a Guangzhou, nella zona industriale della Cina, ha definito “rumoroso e abbagliante” il mondo che l’ha ora condotta in Svizzera, un Paese che percepisce come estremamente coerente. “Testimonies to the Near Future” (Testimonianze di un futuro prossimo) è il titolo della mostra che riunisce installazioni immersive, mondi video e fotografie degli ultimi trent’anni della sua carriera.

Entrando nell’ampio atrio del museo, l’atmosfera è infatti rumorosa e abbagliante, nonché piuttosto trasandata. Le pareti, ricoperte di graffiti e scritte di artisti basilesi, sono infatti così sporche che sembra quasi che il danno causato dall’acqua, che ha costretto l’edificio a un anno di chiusura, non sia stato riparato. Sul pavimento è stata allestita una rampa da skateboard con la scritta “Skate and Destroy”.

È in questo ambito che Cao Fei presenta la serie di video hip-hop, che realizza dal 2003. Si tratta di scorci di grandi magazzini, viali trafficati e luoghi simili, in cui si svolgono scene surreali di danza e musica.

Trasformazioni surreali dei mondi quotidiani

La distorsione dei mondi quotidiani è una sorta di filo conduttore nelle visioni di Cao Fei su un futuro prossimo o già iniziato. Ci conducono in fabbriche e centri logistici, in sale da gioco o in mondi onirici intimi e personali. Ciò porta a intuizioni sorprendenti, sensuali e talvolta sconcertanti.

Nella parte dell’esposizione denominata “Playground”, ad esempio, l’artista ha estratto il polipo dal videogioco 2D di corsa “Super Delivery”, inserendolo in un’area giochi con centinaia di palline di plastica.

La mostra è anche un affascinante viaggio nell’evoluzione vertiginosa dei mondi digitali, che parte da avatar goffi per sfociare in mondi paralleli virtuali realistici.

“Per vedere davvero tutto, ci vorrebbero cinque giorni”, ha affermato Cao Fei con un sorriso enigmatico durante la conferenza stampa. Per questo i visitatori hanno tempo fino all’11 ottobre.