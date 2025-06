Violenti temporali causano danni e feriti in tutta la Svizzera

Keystone-SDA

I forti temporali verificatisi nel pomeriggio e nella serata di ieri hanno causato danni in diversi cantoni. Una persona è rimasta gravemente ferita a Nidau (BE) e una a Zofingen (AG), mentre il festival open air Festi'neuch è stato evacuato a Neuchâtel.

(Keystone-ATS) Ad essere particolarmente colpiti sono stati i piedi meridionali del Giura e il Seeland (BE). La polizia cantonale bernese ha ricevuto circa 150 segnalazioni in relazione alla tempesta, indica un comunicato odierno. A Nidau, in particolare, un uomo è stato colpito dalla caduta di un ramo ed è rimasto gravemente ferito. È stato trasportato all’ospedale in elicottero dalla Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega).

Secondo le autorità, le operazioni di sgombero nella regione di Bienne (BE) sono tuttora in corso e non è ancora possibile quantificare l’entità dei danni. Il lido di Nidau e altre zone situate in riva al lago di Bienne sono rimaste chiuse per il momento.

Ferita grave anche a Zofingen (AG)

Le forti raffiche di vento hanno causato almeno un ferito grave anche nel Canton Argovia. A Zofingen, la cima di un albero è caduta su una ragazza di 15 anni, ha riferito oggi la polizia cantonale argoviese. L’adolescente è stata elitrasportata in ospedale con sospette lesioni gravi.

Un albero è caduto anche su una bicicletta in un’area boschiva. Poiché un paio di scarpe giacevano accanto ad essa, la polizia e i pompieri hanno cercato una persona forse ferita. Tuttavia, le ricerche non sono andate a buon fine e sono state annullate a causa dell’arrivo di una tempesta.

Stando il comunicato, la centrale d’allarme argoviese ha ricevuto segnalazioni di circa 70 danni. La maggior parte di questi riguardava alberi caduti e cantine allagate. Nel canton Soletta, invece, la centrale di allarme ha registrato circa 145 segnalazioni.

Festival evacuato a Neuchâtel

Sono invece state quasi 300 ieri le chiamate ai servizi di emergenza neocastellani, in seguito a una violenta tempesta che ha colpito la riva del lago con raffiche di vento fino a 140 km/h. Molti alberi sono stati sradicati e delle strade sono state distrutte. Il festival open air Festi’neuch, che avrebbe dovuto chiudere i battenti ieri sera a Neuchâtel, è stato annullato preventivamente, visto che al momento della violenta tempesta nella zona si trovavano circa 7’000 visitatori.

Il sedime è stato quindi evacuato. Tuttavia i danni materiali alle infrastrutture del festival sono considerevoli. Gli organizzatori hanno predisposto una cellula psicologica per i suoi volontari. Inoltre, hanno indicato che rimborseranno tutti i biglietti giornalieri e di famiglia alle persone interessate. “I rimborsi saranno possibili a partire dal 23 giugno. Ogni detentore di biglietto riceverà una mail”, hanno precisato gli organizzatori.

“L’intervento più significativo è avvenuto a St-Blaise durante una manifestazione equestre, dove una cavallerizza e altre quattro persone sono rimaste gravemente ferite. Anche un cavallo è stato ferito dalla caduta di un albero e ha dovuto essere curato dai veterinari”, ha dichiarato all’agenzia Keystone ATS il portavoce della polizia cantonale neocastellana, Gorges-André Lozouet. Ieri i pompieri hanno dovuto intervenire 24 volte.

Raffiche fino a 140 km/h

La Confederazione aveva emesso sabato un’allerta temporali praticamente per tutto il versante settentrionale delle Alpi. Per l’Arco giurassiano e alcune parti della Svizzera nordoccidentale, il rischio di grandine e di precipitazioni era stato classificato come “considerevole”. Secondo i servizi meteorologici, sono stati misurati venti burrascosi fino a 140 km/h a Neuchâtel e raffiche di 127 km/h a Grenchen (SO).

Tuttavia, anche la Svizzera sud-orientale è stata colpita dal maltempo. Nel canton San Gallo, i servizi di emergenza sono stati chiamati circa 40 volte a causa di alberi caduti, oggetti o danni causati dall’acqua e dal vento, ha indicato oggi la polizia cantonale sangallese. Al momento non risultano feriti.