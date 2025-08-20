The Swiss voice in the world since 1935
VS: donna di 64 anni si schianta con parapendio e muore

Keystone-SDA

Una 64enne domiciliata in Germania ha perso la vita ieri in Vallese dopo aver spiccato il volo con un parapendio. Lo ha reso noto questa mattina la polizia cantonale, precisando che la donna si era lanciata dalla Fiescheralp, vetta sopra Fiesch.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Dopo i primi soccorsi prodigati sul luogo dell’incidente, la cittadina tedesca è stata elitrasportata con un velivolo della Air Zermatt all’ospedale di Visp. A causa delle gravissimi lesioni riportate, la donna è stata poi trasferita nel nosocomio di Sion, dove è spirata solo qualche istante più tardi, precisa la polizia.

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha avviato un’indagine.

