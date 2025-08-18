The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

VS: parapendista perde la vita sopra Saas-Fee

Keystone-SDA

Un parapendista ha perso la vita ieri precipitando nella regione del Domjoch, situata in territorio di Saas Fee (VS). Dopo intense ricerche, il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato oggi verso le 8:30 a un'altitudine di circa 4300 metri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La persona che era partita con lui, non avendo più sue notizie, aveva dato l’allarme. Giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del parapendista, ha indicato in una nota la polizia cantonale vallesana. Un’indagine è stata avviata per stabilire le cause esatte dell’incidente e l’identificazione formale della vittima è in corso.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
28 Mi piace
54 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
9 Mi piace
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR