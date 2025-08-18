VS: parapendista perde la vita sopra Saas-Fee

Keystone-SDA

Un parapendista ha perso la vita ieri precipitando nella regione del Domjoch, situata in territorio di Saas Fee (VS). Dopo intense ricerche, il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato oggi verso le 8:30 a un'altitudine di circa 4300 metri.

(Keystone-ATS) La persona che era partita con lui, non avendo più sue notizie, aveva dato l’allarme. Giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del parapendista, ha indicato in una nota la polizia cantonale vallesana. Un’indagine è stata avviata per stabilire le cause esatte dell’incidente e l’identificazione formale della vittima è in corso.