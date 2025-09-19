The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

VS: primo colpo di piccone per la nuova Blatten

Keystone-SDA

Meno di quattro mesi dopo la devastante frana che ha colpito Blatten (VS), oggi è stato dato il primo colpo di piccone per la costruzione del nuovo villaggio. Il simbolico gesto è stato effettuato vicino alle rovine di quello che era il municipio.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) “Una Blatten senza Lötschental o una Lötschental senza Blatten non è un’opzione”, ha detto il sindaco Matthias Bellwald in occasione della cerimonia.

Una settimana dopo l’approvazione del credito per il villaggio disastrato da parte del Gran consiglio vallesano, il sindaco ha sottolineato l’importanza della ricostruzione attraverso il progetto “Blatten 2030”, che garantirà un futuro alla regione colpita dalla imponente colata detritica.

La futura mappa dei pericoli permetterà di definire le zone in cui sarà possibile ricostruire.

I primi ritorni dal 2028

Se i villaggi rimasti intatti (Eisten e Weissenried) accoglieranno diverse abitazioni, le autorità di Blatten vogliono procedere anche a ricostruzioni lì dove si trovavano alcuni luoghi simbolo. Dovrebbero ad esempio sorgere una chiesa e una piazza del paese, oltre a diverse case.

“L’obiettivo, è che i primi abitanti possano fare il loro ritorno a fine 2028, seguiti dalla maggioranza nel 2029”, ha proseguito Bellwald. “Il lago che si è creato, prima o poi sparirà” e la zona diventerà sempre più sicura.

“Questo colpo di piccone è un simbolo per gli abitanti di Blatten che non se ne vogliono andare, che non vogliono abbandonare le proprie montagne”, ha sottolineato il sindaco. “È importante mostrare loro che abbiamo un progetto per la ricostruzione e una visione”.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR