Zelensky: da russi neanche tregua simbolica, risponderemo

Keystone-SDA

Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte "dimostra chiaramente che, da parte russa, non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte". Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymir Zelensky.

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(Keystone-ATS) “Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, anche oggi l’Ucraina risponderà con la stessa moneta”. “Difenderemo le nostre posizioni e la vita del nostro popolo. La Russia deve porre fine alla guerra, e tutti se ne renderanno conto quando inizieranno i primi passi verso la pace”.

“Nel corso della notte scorsa, l’esercito russo ha continuato a colpire le posizioni ucraine. Alle 7 del mattino, si contavano oltre 140 attacchi contro posizioni in prima linea. Durante la notte, i russi hanno condotto 10 assalti, la maggior parte dei quali nel settore di Slovyansk. Hanno inoltre effettuato oltre 850 attacchi con droni di vario tipo: FPV, “Lancet” e altri”, ha spiegato Zelensky.

“Sono stati impiegati anche droni d’attacco – ha aggiunto – Non si è interrotto nemmeno l’utilizzo di droni da ricognizione nei cieli sopra le comunità in prima linea”.

La Russia ha dal canto suo annunciato di aver abbattuto la scorsa notte 264 droni lanciati dalle forze ucraine. Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa, precisando in una nota che i velivoli sono stati intercettati in diverse regioni del paese, tra cui quella di Mosca.

Mosca ha quindi a sua volta accusato Kiev di “1.365 violazioni del cessate il fuoco” proclamato dalla Russia a partire dalla mezzanotte scorsa, compreso il lancio di 390 droni e sei missili contro il territorio russo.

“In queste condizioni – si legge in una nota del ministero della Difesa postato su Telegram – le Forze Armate della Federazione Russa hanno risposto in modo speculare alle violazioni del cessate il fuoco. Hanno lanciato attacchi di rappresaglia contro le posizioni di lancio di sistemi di lancio multiplo di razzi, artiglieria e mortai. Hanno colpito i centri di comando e i punti di lancio dei droni”.