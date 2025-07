Zoo Zurigo: tre nuovi cuccioli di leopardo delle nevi

Keystone-SDA

Lo zoo di Zurigo conta tre nuovi cuccioli di leopardo delle nevi. Sono nati il 9 maggio lontano da occhi indiscreti e iniziano ora a scoprire il loro ambiente nel parco all'aperto dei felini.

1 minuto

(Keystone-ATS) I tre piccoli maschi sono nati in una lettiera separata. Inizialmente ciechi e sordi, sono rimasti completamente dipendenti dalla madre per due mesi, periodo durante il quale hanno dormito molto. Diventati ormai vigili e curiosi, hanno iniziato ad esplorare i diversi settori del recinto esterno per animali selvatici, scrive oggi lo zoo zurighese in una nota.

Il leopardo delle nevi è una specie minacciata dalla caccia per la sua pelliccia e per la medicina tradizionale, oltre che dalla perdita del suo habitat naturale in Asia centrale a causa dei cambiamenti climatici. In natura sono rimasti solo 3000 esemplari.