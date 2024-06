Zurigo: iniziata la Festa federale dei costumi tradizionali

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) L’edizione 2024 della Festa federale dei costumi tradizionali è stata inaugurata oggi a mezzogiorno presso la stazione centrale di Zurigo. L’evento durerà fino a domenica e si attendono 100’000 visitatori da tutta la Svizzera.

Nella città sulla Limmat confluiranno persone in costumi folcloristici, abitanti del luogo e turisti provenienti da tutto il mondo, ha dichiarato il presidente del comitato organizzatore Max Binder nel discorso d’inaugurazione. L’ex consigliere nazionale democentrista di Illnau (ZH) ha augurato a tutti una “festa allegra, colorata e piacevole”.

L’evento ha preso il via presso la stazione di Zurigo, dove la banda della città ha intonato la marcia della Sechseläuten. È seguito un corteo lungo la Bahnhofstrasse e attraverso il centro storico, in cui ventisei coppie in costumi tradizionali rappresentavano i cantoni svizzeri.

La manifestazione prevede cinque luoghi di festa nel centro della città e sette palcoscenici all’aperto, dove lo scambio culturale avrà un ruolo centrale. Tra le varie attività, i partecipanti potranno imparare a suonare il Chlefeli, strumento a percussione che fino a un secolo fa era più o meno diffuso in tutte le regioni della Svizzera.

Dopo il 1939 e il 1974, Zurigo ospita per la terza volta la Festa federale dei costumi tradizionali, che culminerà con una grande processione domenica. Per il festival è stato stanziato un budget di 4,5 milioni di franchi.