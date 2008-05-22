ずらした視点 ... この記事を印刷する コメントする Yoanna Finaudトイレの後は手を洗う。コンナ単純なことが命を救う( 写真: Bertrand Limoges ) Yoanna Finaudこんな標識は如何？( 写真: Florian Joye ) Ilze Kalnberzina Prazバクテリアを遠ざける石鹸( 写真: Bertrand Limoges ) Antoine Boudin「国際浄化水の年」のために作られtマルセイユの石鹸 ( 写真: Bertrand Limoges ) Anne-Cécile Rappaテーマ「穴のあいた椅子」の1バリエーション ( 写真: Bertrand Limoges ) Alejandro Bonaシャベル ( 写真: Florian Joye ) Anne-Cécile Rappa自然の中のトイレ ( 写真: Bertrand Limoges ) Yoanna Finaud足もとに気をつけて! ( 写真: Bertrand Limoges ) Eleonora Dall'Antoniaこれに座れる人は幸運な人 ( 写真: Bertrand Limoges ) Alejandro Bonaバケツ ( 写真: Florian Joye ) Sofya Angel Penedo「世界の３分の1が、衛生問題に苦しむ」( 写真: Bertrand Limoges ) 州立ローザンヌ芸術学校の学生が取り組んだトイレの問題。世界人口の4割がまだトイレを所有していない。 Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 メールアドレス 今週のトップ記事 最新ニュース 直接民主制へ向かう 政治 経済 文化 社会 科学・技術 swissinfo.ch この外部リンク先サイトのコンテンツは、当該リンク先サイトの管理者にあるため、アクセシビリティに対応していない可能性があります。 swissinfo.ch - スイスの情報