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スイスの職場

パートタイムで働いてみてどうだった？スイス人パパに聞く

5歳の娘ノエリアちゃんと過ごす時間を増やすため、パートタイム勤務をしたスイス人の父親シュテファン・バートさんが当時の経験を語る。

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