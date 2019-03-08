この記事を印刷する 他言語で配信中：8 他言語で配信中：8 他言語で配信中：8 アラビア語 (ar)أب سويسري يتحدّث عن تجربة العمل بدوام جزئي 英語 (en)Swiss father talks about working part-time スペイン語 (es)Un padre suizo habla sobre el trabajo a tiempo parcial 仏語 (fr)L'expérience d'un père 伊語 (it)Un padre svizzero e il part time ポルトガル語 (pt)Pais contam como utilizam o tempo parcial na Suíça ロシア語 (ru)Штефан Барт о работе на неполную ставку 中国語 (zh)今天下午爸爸不上班 パートタイムで働いてみてどうだった？スイス人パパに聞く 埋め込みコード <iframe src="https://www.swissinfo.ch/jpn/embedded/%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%81%A7%E5%83%8D%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%A6%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%A0%E3%81%A3%E3%81%9F-%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9%E4%BA%BA%E3%83%91%E3%83%91%E3%81%AB%E8%81%9E%E3%81%8F/44807490" width="640" height="360"></iframe> 上の埋め込みコードをコピー＆ペーストする このコンテンツは2019/03/08 8:30に配信されました 2019-03-08 08:30 5歳の娘ノエリアちゃんと過ごす時間を増やすため、パートタイム勤務をしたスイス人の父親シュテファン・バートさんが当時の経験を語る。 タグ 社会 Neuer Inhalt Horizontal Line Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting subscription form ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 メールアドレス 今週のトップ記事 最新ニュース 直接民主制へ向かう 政治 経済 文化 社会 科学・技術 マルチメディア