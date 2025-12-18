スイスのメディアが報じた日本のニュース｜12/17号

スイスの主要報道機関が12月10日～16日に伝えた日本関連のニュースから、①台湾巡る中国の主張には「欠陥あり」②日本が破綻しないのはなぜ？ フランスとの違い③日本国債利回りが急上昇 どう備えるか、の3件を要約して紹介します。

フランス下院は9日、2026年度の社会保障予算案を僅差で可決。予算成立に道筋がついたものの、財政赤字の削減という目標からは遠のきました。スイスを代表する経済学者の1人であるチューリヒ大学のトビアス・シュトラウマン教授はNZZ日曜版で、フランスより多くの政府債務を抱える日本がなぜ財政破綻しないのかについて解説しています。

