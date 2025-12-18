The Swiss voice in the world since 1935
直接民主制
トップ・ストーリー
このトピックの記事をすべて見る
スイスの民主主義
ニュースレターへの登録
すべてのニュースレターを見る
人口動態
文化
仕事の未来
歴史
トップ・ストーリー
このトピックの記事をすべて見る
ディベート
すべての議論を見る
ニュースレターへの登録
すべてのニュースレターを見る

スイスのメディアが報じた日本のニュース｜12/17号

スイスの主要報道機関が12月10日～16日に伝えた日本関連のニュースから、①台湾巡る中国の主張には「欠陥あり」②日本が破綻しないのはなぜ？ フランスとの違い③日本国債利回りが急上昇　どう備えるか、の3件を要約して紹介します。

このコンテンツが公開されたのは、
1 分

フランス下院は9日、2026年度の社会保障予算案を僅差で可決。予算成立に道筋がついたものの、財政赤字の削減という目標からは遠のきました。スイスを代表する経済学者の1人であるチューリヒ大学のトビアス・シュトラウマン教授はNZZ日曜版で、フランスより多くの政府債務を抱える日本がなぜ財政破綻しないのかについて解説しています。

詳しくはこちら

週刊「スイスで報じられた日本のニュース」に関する簡単なアンケートにご協力をお願いします。

いただいたご意見はコンテンツの改善に活用します。所要時間は5分未満です。すべて匿名で回答いただけます。

≫アンケートに回答する外部リンク

買い物客でにぎわうまち

おすすめの記事

台湾、財政、金利上昇… スイスのメディアが報じた日本のニュース

このコンテンツが公開されたのは、 スイスの主要報道機関が12月10日～16日に伝えた日本関連のニュースから、①台湾巡る中国の主張には「欠陥あり」②日本が破綻しないのはなぜ？ フランスとの違い③日本国債利回りが急上昇　どう備えるか、の3件を要約して紹介します。

もっと読む 台湾、財政、金利上昇… スイスのメディアが報じた日本のニュース
高市早苗首相をあしらった羽子板

おすすめの記事

日中、サナ活、山上裁判… スイスのメディアが報じた日本のニュース

このコンテンツが公開されたのは、 スイスの主要報道機関が12月3日～9日に伝えた日本関連のニュースから、①緊迫を深める日中関係②高市首相が「推し活」の的に③安倍元首相銃撃事件裁判に見る日本司法の内幕、の3件を要約して紹介します。

もっと読む 日中、サナ活、山上裁判… スイスのメディアが報じた日本のニュース
Takedaと書かれた看板と生産施設

おすすめの記事

武田薬品、相撲、キャラ婚… スイスのメディアが報じた日本のニュース

このコンテンツが公開されたのは、 スイスの主要報道機関が11月26日～12月2日に伝えた日本関連のニュースから、①武田薬品、ヌーシャテル工場を拡張②女人禁制の相撲③キャラ婚が増える理由、の3件を要約して紹介します。

もっと読む 武田薬品、相撲、キャラ婚… スイスのメディアが報じた日本のニュース
閣議室に入る高市早苗首相

おすすめの記事

経済対策、北海道バレー、性犯罪… スイスのメディアが報じた日本のニュース

このコンテンツが公開されたのは、 スイスの主要報道機関が11月19日～25日に伝えた日本関連のニュースから、①市場を動揺させる経済対策②花の島からテクノロジーセンターへ③性犯罪に緩い日本社会　声を上げる女性たち、の3件を要約して紹介します。

もっと読む 経済対策、北海道バレー、性犯罪… スイスのメディアが報じた日本のニュース
握手する高市早苗首相と習近平国家主席

おすすめの記事

台湾、サナエノミクス、再軍備…スイスのメディアが報じた日本のニュース

このコンテンツが公開されたのは、 スイスの主要報道機関が11月12日～18日に伝えた日本関連のニュースから、①台湾有事答弁で日中関係緊迫②サナエノミクスの課題③国民に受け入れられない再軍備、の3件を要約して紹介します。

もっと読む 台湾、サナエノミクス、再軍備…スイスのメディアが報じた日本のニュース
ユニークな形のクルマ

おすすめの記事

モビリティショー、金芽米…スイスのメディアが報じた日本のニュース

このコンテンツが公開されたのは、 スイスの主要報道機関が11月5日～11日に伝えた日本関連のニュースから、①スイスメディアが見たジャパンモビリティショー②儲からない世界最高額のコメ、の2件を要約して紹介します。

もっと読む モビリティショー、金芽米…スイスのメディアが報じた日本のニュース
檻にもたれかかる男性

おすすめの記事

クマ、EV、東京裁判… スイスのメディアが報じた日本のニュース

このコンテンツが公開されたのは、 スイスの主要報道機関が10月29日～11月4日に伝えた日本関連のニュースから、①深刻化するクマ被害②日本モビリティーショーにみる「マルチパス戦略」③東京裁判の遺産、の3件を要約して紹介します。

もっと読む クマ、EV、東京裁判… スイスのメディアが報じた日本のニュース
高市早苗氏の肩を抱くドナルド・トランプ大統領

おすすめの記事

トランプ訪日、実名告発..スイスのメディアが報じた日本のニュース

このコンテンツが公開されたのは、 スイスの主要報道機関が10月22日～28日に伝えた日本関連のニュースから、①トランプ米大統領が訪日②実の娘への性的暴行で父親に有罪判決、の2件を要約して紹介します。

もっと読む トランプ訪日、実名告発..スイスのメディアが報じた日本のニュース
議場で起立する高市早苗議員

おすすめの記事

高市首相、柚子、負の感情、相撲… スイスのメディアが報じた日本のニュース

このコンテンツが公開されたのは、 スイスの主要報道機関が10月15日～21日に伝えた日本関連のニュースから、①初の女性首相が誕生②スイスのシェフを魅了する柚子③日本人に学ぶマイナス感情の処理方法④伝統スポーツの危機　誰も力士になりたくない、の4件を要約して紹介します。

もっと読む 高市首相、柚子、負の感情、相撲… スイスのメディアが報じた日本のニュース
公明党の斎藤鉄夫代表と自民党の高市早苗総裁

おすすめの記事

公明党、ABB、量子、スマホ条例… スイスのメディアが報じた日本のニュース

このコンテンツが公開されたのは、 スイスの主要報道機関が10月8日～14日に伝えた日本関連のニュースから、①公明党が連立離脱②ABB、ロボ事業をソフトバンクに売却③日本・スイス、量子技術協力に関する覚書に署名④スマホ利用の上限2時間、の4件を要約して紹介します。

もっと読む 公明党、ABB、量子、スマホ条例… スイスのメディアが報じた日本のニュース
高市早苗氏

おすすめの記事

初の自民党女性総裁に高市早苗氏　スイスのメディアが報じた日本のニュース

このコンテンツが公開されたのは、 スイスの主要報道機関が10月1日～7日に伝えた日本関連のニュースから、今週は、自民党初の女性総裁に選出された高市早苗氏をスイス国内メディアはどうみたか――を要約してお届けします。

もっと読む 初の自民党女性総裁に高市早苗氏　スイスのメディアが報じた日本のニュース
RSIのインタビューに答える漫画家の永井豪さん

おすすめの記事

ジャパン祭りに永井豪、二次元の愛、川上未映子… スイスのメディアが報じた日本のニュース 

このコンテンツが公開されたのは、 スイスの主要報道機関が9月24日～30日に伝えた日本関連のニュースから、①ジャパン祭り、過去最多の来場者　永井豪も登場②日本でじわり広がる「二次元の愛」③作家・川上未映子の魅力④日本旅行で感じるギャップの3件を要約して紹介します。

もっと読む ジャパン祭りに永井豪、二次元の愛、川上未映子… スイスのメディアが報じた日本のニュース 
ニュースレター

おすすめの記事

日米関税合意、総裁選、スイス選手が世界陸上で金…スイスのメディアが報じた日本のニュース

このコンテンツが公開されたのは、 スイスの主要報道機関が9月17日～23日に伝えた日本関連のニュースから、①関税めぐる日米合意②総裁選立候補の高市早苗氏③スイス選手が世界陸上で金―の3件を要約して紹介します。

もっと読む 日米関税合意、総裁選、スイス選手が世界陸上で金…スイスのメディアが報じた日本のニュース
演説する神谷幣平氏

おすすめの記事

民間防衛、身代金、日本旅行…スイスのメディアが報じた日本のニュース

このコンテンツが公開されたのは、 スイスの主要報道機関が9月10日～16日に伝えた日本関連のニュースから、①スイスの影響を受けた参政党・神谷代表②スイスはアメリカに日本流の身代金を払うのか③スイス人が日本に行く理由、の3件を要約して紹介します。

もっと読む 民間防衛、身代金、日本旅行…スイスのメディアが報じた日本のニュース
退陣会見に臨む石破茂首相

おすすめの記事

石破退陣、成年式、日本ビジネス…スイスのメディアが報じた日本のニュース

このコンテンツが公開されたのは、 スイスの主要報道機関が9月3日～9日に伝えた日本関連のニュースから、①石破首相退陣　スイス紙はこう読む②悠仁さまが成年式　注目は皇位継承問題③スイスに進出する日本ビジネス、の3件を要約して紹介します。

もっと読む 石破退陣、成年式、日本ビジネス…スイスのメディアが報じた日本のニュース
参院選開票時の森山自民党幹事長

おすすめの記事

自民党、加熱式たばこ、老後…スイスのメディアが報じた日本のニュース

このコンテンツが公開されたのは、 スイスの主要報道機関が8月27日～9月2日に伝えた日本関連のニュースから、①自民・森山幹事長が辞意　首相は支持率上昇②JTの加熱式たばこ「プルーム・オーラ」スイス進出③活力ある老後を送るには？日本の教訓、の3件を要約して紹介します。

もっと読む 自民党、加熱式たばこ、老後…スイスのメディアが報じた日本のニュース
プラザホテル前で握手を交わすドナルド・トランプ氏

おすすめの記事

貿易摩擦、日韓、アフリカ…スイスのメディアが報じた日本のニュース

このコンテンツが公開されたのは、 スイスの主要報道機関が8月20日～26日に伝えた日本関連のニュースから、①日本の貿易戦争「大敗」から学ぶこと②日韓外交の春③アフリカをめぐり闘う日中、の3件を要約して紹介します。

もっと読む 貿易摩擦、日韓、アフリカ…スイスのメディアが報じた日本のニュース
デモ

おすすめの記事

外国人嫌い、ロカルノ映画祭、ワンピース、ポケカ…スイスのメディアが報じた日本のニュース

このコンテンツが公開されたのは、 スイスの主要報道機関が8月13日～19日に伝えた日本関連のニュースから、①日本が移民問題に苦戦する理由②ロカルノ国際映画祭で光った日本映画③ハリウッドに挑む日本の漫画・アニメ文化④マクドナルドのポケカ騒動、の4件を要約して紹介します。

もっと読む 外国人嫌い、ロカルノ映画祭、ワンピース、ポケカ…スイスのメディアが報じた日本のニュース
反核運動

おすすめの記事

原爆、関税……スイスのメディアが報じた日本のニュース

このコンテンツが公開されたのは、 スイスの主要報道機関が先週（8月4日～12日）伝えた日本関連のニュースから、①日本は核保有国になりうるか？②原爆の影響とは　スイスの科学的研究③原爆直後に広島入りしたスイス人医師④米国関税発動、続く混乱、の4件を要約して紹介します。

もっと読む 原爆、関税……スイスのメディアが報じた日本のニュース
広島の灯篭流し

おすすめの記事

原爆、津波、抹茶…スイスのメディアが報じた日本のニュース

このコンテンツが公開されたのは、 スイスの主要報道機関が先週伝えた日本関連のニュースから、①原爆の記憶をつなぐ②スイス人が体験した津波の恐怖③抹茶ブーム、スイスにも波紋、の３件を要約して紹介します。

もっと読む 原爆、津波、抹茶…スイスのメディアが報じた日本のニュース

人気の記事

世界の読者と意見交換

JTI基準に準拠

おすすめの記事: SWI swissinfo.ch ジャーナリズム・トラスト・イニシアチブの認証授受

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。

SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部

SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部