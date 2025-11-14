Ônibus atropela e mata 3 pessoas em Estocolmo

Pelo menos três pessoas morreram e três ficaram feridas nesta sexta-feira (14) em Estocolmo, quando um ônibus atropelou um grupo que esperava em um ponto no centro da capital da Suécia, anunciou a polícia.

“Três pessoas faleceram no incidente e está sendo realizado o processo de identificação. Três pessoas feridas foram levadas ao hospital, duas delas de ambulância e uma por outros meios”, escreveu o corpo armado em comunicado.

Vários veículos da polícia foram enviados ao local do incidente, junto com ambulâncias e equipes de resgate, segundo imagens divulgadas na mídia local.

A porta-voz da polícia, Nadya Norton, havia dito anteriormente à AFP que a causa do acidente ainda era desconhecida.

“A investigação terá que determinar o que aconteceu. É muito cedo para dizer e não quero especular”, afirmou.

O motorista do ônibus, acrescentou, foi detido e que uma investigação por homicídio culposo foi aberta como procedimento padrão.

“Precisamos interrogá-lo, depois veremos se ele será liberado ou mantido sob custódia”, disse Norton.

O primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, publicou uma mensagem direcionada às vítimas e seus familiares.

“Recebi a trágica notícia de que várias pessoas morreram e foram feridas em um ponto de ônibus no centro de Estocolmo”, escreveu o premiê na rede social X.

“Pessoas que talvez estivessem voltando para casa para encontrar familiares, amigos ou para passar uma noite tranquila em casa. Ainda não sabemos a causa, mas, neste momento, meus pensamentos estão principalmente com os atingidos e seus entes queridos”, acrescentou.

Uma mulher que se identificou como Michelle Mac Key disse ao jornal Expressen que desceu de outro ônibus no local da tragédia logo após o ocorrido.

“Atravessei a rua e vi o ônibus de dois andares que atropelou toda a fila de pessoas que esperavam no ponto”, relatou.

Mac Key contou que viu pessoas feridas e mortas no chão. “Devia haver mais pessoas embaixo do ônibus”, observou.

Enfermeira de profissão, ela e um médico ofereceram ajuda à polícia quando esta chegou. “Disseram-nos para ficarmos perto dos corpos”, disse ela.

“A princípio, pensei que fosse uma simulação. Que talvez fossem manequins. Era tão surreal. Caótico”, acrescentou.

