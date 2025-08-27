A história de amor entre Taylor e Travis em cinco pontos

É oficial: o casal mais famoso dos Estados Unidos vai se casar. A superestrela do pop Taylor Swift e o três vezes vencedor do Super Bowl da NFL Travis Kelce anunciaram o noivado nesta terça-feira (26) no Instagram.

Aqui estão cinco fatos sobre sua história de amor:

– A versão de Taylor –

O caminho de Swift para se tornar a maior estrela pop do mundo foi cheio de adversidades, e não apenas pelos percalços no amor que alimentaram suas canções de sucesso até conhecer Kelce.

A prodígio da música ganhou seu primeiro Grammy com apenas 20 anos, quando se dedicava ao country antes de dar o salto para o pop.

Com isso, obteve um sucesso avassalador, bem como precisou aprender a viver sob os holofotes. Swift lidou com uma disputa muito comentada com Kanye West e regravou seu catálogo inicial de canções para recuperar sua propriedade de uma empresa de capital privado.

Ela teve romances muito comentados com atores de Hollywood e estrelas do pop. Além disso, há rumores de que Jake Gyllenhaal, Tom Hiddleston, Joe Jonas, Calvin Harris e Harry Styles estejam entre as referências nas letras de suas músicas.

No ano passado, ela ganhou seu quarto Grammy de Álbum do Ano, o maior número conquistado por qualquer artista, e concluiu a turnê de shows mais lucrativa de todos os tempos.

– Um grande da NFL –

O próprio caminho de Kelce rumo à grandeza no futebol americano também teve seus obstáculos.

Enquanto jogava futebol americano universitário, foi suspenso por consumo de maconha.

Seu irmão mais velho, Jason, pressionou a comissão técnica para dar outra oportunidade a Travis e voltou a recomendá-lo quando o Kansas City Chiefs o selecionou para jogar profissionalmente na franquia em 2013.

Kelce desempenhou um papel fundamental à medida que os Chiefs passaram de uma franquia em decadência para uma dinastia da NFL. Agora, ele é considerado um dos melhores tight ends da história desse esporte.

Ele venceu três Super Bowls e perdeu dois, incluindo uma dolorosa derrota contra o Philadelphia Eagles neste ano que acabou com os sonhos do histórico “triplete” dos Chiefs.

– Como começou? –

Durante a turnê “Eras” de Swift, que arrecadou 2 bilhões de dólares (cerca de 10,8 bilhões de reais), distribuir “pulseiras de amizade” feitas à mão com mensagens escritas tornou-se um ritual muito apreciado entre os fãs.

Kelce foi além e tentou conhecer Swift nos bastidores de um show em Kansas City em 2023 e entregar-lhe uma pulseira com seu número de telefone.

Mas seu plano foi frustrado ao descobrir que Swift não oferece encontros com fãs – nem mesmo com estrelas da NFL – antes ou depois de seus shows, “porque precisa cuidar de sua voz”, como Kelce lamentou em seu podcast logo depois.

Swift, no entanto, ficou encantada ao saber da artimanha romântica. “Começamos a sair logo depois disso”, declarou à revista TIME.

– Controvérsia –

Taylor Swift rapidamente tornou-se uma presença habitual nos jogos dos Chiefs de Travis Kelce.

A audiência e a venda de ingressos desse esporte, já muito popular nos Estados Unidos, dispararam à medida que as câmeras focavam nas reações da estrela do pop nos jogos.

Isso provocou críticas por parte dos fãs de futebol americano, que consideravam que seu esporte estava se transformando em um espetáculo de entretenimento. Inclusive, teorias conspiratórias da direita alegavam que seu relacionamento havia sido inventado como “propaganda democrata”.

No final, as distrações pareceram não afetar Kelce nem os Chiefs, que venceram o Super Bowl daquela temporada.

– Noivado –

Em uma publicação conjunta no Instagram, o casal mostrou uma série de fotos de Kelce pedindo Swift em casamento ajoelhado em meio a um jardim decorado com flores em tons de branco e rosa, e um close de um grande anel de diamante.

Detalhes ou a data do casamento não foram revelados.

O noivado ocorre em um momento muito agitado para ambos: Kelce, entre rumores sobre sua aposentadoria, se prepara para o início da temporada da NFL no próximo mês; enquanto Taylor Swift tem um novo álbum, “The Life of a Showgirl”, que será lançado em outubro.

