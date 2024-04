Argentina e Colômbia buscam remediar laços após comentários de Milei sobre Petro

BUENOS AIRES (Reuters) – Argentina e Colômbia afirmaram, em uma declaração conjunta publicada no domingo, que estão se esforçando para remediar as relações diplomáticas desgastadas, após comentários do presidente argentino, Javier Milei, que ofenderam o mandatário colombiano, Gustavo Petro.

“Os respectivos governos têm dado passos concretos para superar quaisquer diferenças e fortalecer essa relação”, diz a declaração conjunta dos ministérios das Relações Exteriores dos dois países.

As medidas incluirão o retorno dos respectivos embaixadores de ambos os países, depois que Bogotá, na semana passada, expulsou todos os diplomatas argentinos da Colômbia em resposta aos comentários de Milei.

O ultraliberal Milei descreveu o presidente esquerdista colombiano, ex-membro do movimento guerrilheiro M-19, como um “terrorista assassino”. Milei estava se referindo ao passado do grupo armado em uma entrevista à CNN.

Milei também atacou outros líderes regionais durante a entrevista televisionada, incluindo o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

As relações entre Colômbia e Argentina têm sido historicamente estáveis, mas as tensões têm aumentado desde que Milei assumiu o cargo em dezembro. A Colômbia convocou seu embaixador na Argentina em janeiro, após comentários semelhantes feitos pelo líder argentino.

(Por Maximilian Heath)