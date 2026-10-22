Autoridades francesas buscam proibir ou restringir novos protestos

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Autoridades francesas decretaram nesta quinta-feira (22) proibições ou restrições a novos protestos que surgem após as grandes manifestações do último fim de semana, que resultaram na pior onda de violência registrada no país em vários anos.

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que deseja “um retorno à calma”, dois dias antes de novos protestos, e acusou grupos de extrema esquerda de tentar “derrubar a República” durante a onda recente de violência, a seis meses das eleições presidenciais.

“A recomendação geral é que não haja manifestações nos próximos dias”, afirmou o chefe de Estado, após uma reunião do conselho de segurança.

Várias cidades francesas foram palco de confrontos e saques quando jovens tomaram as ruas em 17 de outubro, durante protestos contra o alto custo de vida. Pelo menos 3.000 estabelecimentos comerciais foram vandalizados no país. As cenas de saques e de prédios públicos em chamas correram o mundo.

“Tivemos, ao mesmo tempo, atos políticos e até mesmo sediciosos, realizados por grupos organizados da extrema esquerda cujo objetivo é derrubar a República”, afirmou Macron após uma reunião no Palácio do Eliseu com os serviços de inteligência, acusados de não preverem a magnitude da manifestação de sábado.

Após os atos violentos, autoridades determinaram toque de recolher por três noites em áreas de várias cidades, como Paris e Lyon, a terceira maior do país. Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Polícia de Paris decretou a prorrogação dessa medida em alguns bairros da capital até segunda-feira.

A revolta abalou o governo a poucos meses das eleições presidenciais de abril e maio, nas quais Macron não pode concorrer e a ultradireitista Marine Le Pen aparece como favorita, segundo as pesquisas.

Em Paris, centenas de pessoas participaram nesta quinta-feira de uma manifestação estudantil cuja proibição pela polícia foi anulada no último momento por um juiz. A Presidência anunciou que Macron receberá representantes de organizações de estudantes do ensino médio nesta sexta-feira.

Os organizadores das manifestações, o movimento dos coletes amarelos e os sindicatos, preveem mais protestos em nível nacional para sábado, além de uma greve geral e manifestações em 5 de novembro.

– ‘Governo deve dar respostas’ –

Neste fim de semana, o governo mobilizará veículos blindados e unidades de elite da polícia e da gendarmaria. Também será acionada a missão Sentinelle, composta por militares.

Em Paris, autoridades autorizaram apenas uma manifestação com trajeto delimitado entre a Praça da Bastilha e a Praça da Nação, enquanto autoridades de Lyon, Marselha, Rouen e Toulon proibiram os protestos de sábado, uma decisão considerada uma restrição às liberdades pela oposição.

Uma parte da oposição também critica o Executivo por uma repressão brutal, enquanto a direita vê, pelo contrário, uma falta de firmeza.

O ministro da Justiça, Gérald Darmanin, informou nesta quinta-feira que 217 das 2.700 pessoas detidas no último fim de semana e desde então foram presas, enquanto outras 1.000 estão sendo processadas.

Neste contexto de tensão, o primeiro-ministro Sébastien Lecornu recebeu os partidos na tarde desta quinta-feira. O coordenador nacional do França Insubmissa (LFI), Manuel Bompard, afirmou que a reunião “fez o país perder” tempo, já que o primeiro-ministro, “em nenhum momento, entrou no debate concreto sobre as reivindicações” dos jovens e “o mal-estar social”.

Pelo Partido Comunista, Fabien Roussel afirmou que “o governo deve dar respostas e abordar as causas dessas manifestações, não os sintomas”, enquanto o candidato social-democrata Raphaël Glucksmann declarou que, se o Executivo “acredita que, ao não responder às reivindicações da juventude francesa, o movimento perderá força, está enganado”.

A maioria dos partidos enviou seus dirigentes, mas o Reagrupação Nacional (RN), partido de extrema direita de Marine Le Pen, foi representado por um integrante de escalão inferior.

– Louvre, Orsay e Picasso fecharão no sábado –

Diante dessa situação, os museus parisienses do Louvre, Orsay e Picasso permanecerão excepcionalmente fechados no próximo sábado, e os organizadores da feira de arte contemporânea Art Basel Paris decidiram, por precaução, encerrar o evento nesta sexta-feira, dois dias antes do previsto.

Após os saques, os comerciantes temem o sábado. “A preocupação é máxima”, declarou à AFP Pierre Bosche, presidente da Confederação de Comerciantes da França. Muitos comerciantes da capital estão protegendo as vitrines de seus estabelecimentos com painéis de compensado.

Emmanuel Rénales, 60 anos, é dono de uma loja de tintas localizada em uma área central de Paris onde ocorreram saques no último fim de semana. Desde segunda-feira, ele dorme em sua loja. “Eu ficaria surpreso se abríssemos no próximo sábado”, disse à AFP.

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