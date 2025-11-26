Baleias em cativeiro no Canadá enfrentam ameaça de eutanásia e futuro incerto

5 minutos

As últimas 30 baleias em cativeiro no parque temático Marineland, no Canadá, não têm mais nada a fazer além de esperar… um destino incerto.

A antiga atração turística, supostamente falida, está fechada ao público. As baleias nadam em círculos em suas piscinas deterioradas, enquanto os proprietários do parque ameaçam praticar eutanásia e lutam com o governo sobre o futuro dos animais.

O Marineland, próximo às famosas Cataratas do Niágara (nordeste), tem estado no centro da controvérsia há anos.

Desde 2019, pelo menos 20 orcas e 19 belugas morreram neste parque temático, de acordo com uma contagem da imprensa canadense.

O Marineland afirmou que todas as mortes foram por causas naturais, mas os inspetores de bem-estar animal da província de Ontário relataram que todos os animais estavam angustiados devido à má qualidade da água no parque.

Como cresceram em cativeiro, as baleias não conseguiriam sobreviver na natureza.

O Marineland pensou ter encontrado uma solução no mês passado, quando anunciou planos para enviar as baleias para o parque temático Chimelong Ocean Kingdom, na China.

Mas o governo federal do Canadá bloqueou essa ideia, pois a solução perpetuaria a exploração das baleias.

O parque anunciou ainda que estava “completamente endividado e ficando sem recursos para proporcionar cuidados adequados às baleias”.

“Nossas únicas opções neste momento são realocar as baleias ou enfrentar a devastadora decisão da eutanásia”, diz um comunicado.

O Marineland recusou-se repetidamente a responder a um pedido de comentários da AFP sobre o que acontecerá com os cetáceos.

– “Atroz” –

Phill Demers, um ex-treinador do parque temático, tem trabalhado para documentar os supostos abusos dentro do recinto.

A ameaça de eutanásia “não é real”, disse ele à AFP. “É ilegal. Ninguém jamais participaria de algo tão atroz”, acrescentou.

Demers insistiu que o parque está motivado apenas pelo dinheiro e quer vender as baleias. Mesmo assim, ele comentou que o plano do Marineland de transferir os animais para outro parque, incluindo um na China, era a única opção viável.

“É uma questão de quando e onde”, não de se isso irá ocorrer, observou.

Mas um dos principais obstáculos é a lei para acabar com o cativeiro de baleias e golfinhos, aprovada no Canadá em 2019.

A legislação, que tornou ilegal manter certos mamíferos marinhos em cativeiro, impediu que o governo aprovasse o plano de exportação para a China.

Como em muitos parques semelhantes, o Marineland sofreu uma queda na receita devido à crescente resistência global em relação às atrações onde mamíferos são treinados em cativeiro para fazer espetáculos.

Demers observou que não há muitas instalações no mundo que possam acomodar várias baleias, e a instalação chinesa, que investiu maciçamente em tanques enormes, poderia funcionar.

“Acho que a ministra errou ao recusar a licença de exportação, mas o tempo dirá”, afirmou.

Um porta-voz da ministra da Pesca, Joanne Thompson, disse à AFP que “o Canadá está aberto a considerar outras transferências ou licenças de exportação” e que novas propostas seriam analisadas.

– “Sinto saudades delas” –

O primeiro trabalho de Kristy Burgess no Marineland foi como garçonete. Depois de ver o nascimento de uma baleia, ela estudou e se tornou treinadora no parque.

Embora as baleias estivessem vivendo em um ambiente “abusivo”, com instalações sujas que estavam “caindo aos pedaços”, os funcionários responsáveis por elas as amam muito, confessou à AFP.

“Há várias baleias, três em particular, nas quais penso constantemente e me pergunto como ficarão”, disse Burgess. “Sinto muita saudade delas”.

As baleias precisam de um lar decente e o Marineland claramente não é a solução, considera ela.

Outra opção que surgiu é um santuário na costa atlântica do Canadá, na província da Nova Escócia.

O projeto está em discussão e sua construção ainda não foi iniciada, por isso alguns o descartam.

O diretor-executivo do projeto, Charles Vinick, disse que é necessária uma discussão mais ampla sobre como lidar com as baleias em cativeiro.

Os mamíferos marinhos, indicou ele, precisam de opções que “lhes permitam se aposentar com graça, dignidade e em um ambiente onde possam prosperar”.

