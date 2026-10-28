Boca de urna aponta empate entre Eisenkot e Netanyahu em Israel

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Novas pesquisas de boca de urna em Israel, realizadas nas primeiras horas desta quarta-feira (28), mostram um empate entre o bloco de Benjamin Netanyahu e a oposição, após projeções anteriores apontarem uma leve vantagem para os adversários do primeiro-ministro.

Os canais de TV 11 e 13 apontaram um empate entre os dois blocos, com 51 cadeiras para cada, insuficientes para formar a maioria, enquanto o canal 12 continuava indicando uma vantagem para a oposição liderada por Gadi Eisenkot, com 52 cadeiras, contra 50 para o adversário, após a votação da véspera.

sct/ser/ad/cr/lb

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