The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Brasil encerrou 2025 com inflação de 4,26%, dentro da tolerância oficial

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
3 minutos

A inflação no Brasil subiu ligeiramente em dezembro e encerrou 2025 em 4,26% no período de 12 meses, dentro da tolerância estabelecida pelas autoridades, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O resultado marca uma forte desaceleração em comparação com os 4,83% registrados em 2024 e fica abaixo do teto da meta oficial de 4,5%.

O dado representa um alívio para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, criticado pelo alto custo de vida durante grande parte do ano.

Trata-se do quinto menor resultado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) nos últimos 31 anos, informou o IBGE. Antes deste, ficaram os de 1998 (1,65%), 2017 (2,95%), 2006 (3,14%) e 2018 (3,75%). 

O dado ficou ligeiramente abaixo das projeções do mercado, que esperava que se situasse em 4,31%, segundo o último Relatório Focus publicado pelo Banco Central do Brasil.

Em dezembro, o índice mensal foi de 0,33%, acima dos 0,18% de novembro, mas abaixo dos 0,52% do mesmo mês de 2024.

– Incidência nas taxas de juros –

A desaceleração foi impulsionada principalmente pela queda nos preços dos alimentos básicos, graças a uma maior oferta após as dificuldades climáticas que afetaram as colheitas em 2024. 

“Os preços dos produtos alimentícios subiram 2,95% em 2025, abaixo do resultado de 2024, quando registraram alta de 7,69%”, detalhou Fernando Gonçalves, gerente de pesquisa do IBGE.

As tarifas de energia elétrica residencial exerceram pressão de alta devido a reajustes que encareceram as contas dos consumidores. 

O dado positivo pode abrir espaço para uma flexibilização da rígida política monetária do Banco Central. 

O Brasil tem uma das taxas de juros mais altas do mundo, em 15%, o que encarece o crédito e desestimula o consumo e o investimento. 

Lula tem criticado repetidamente o Banco Central por manter taxas elevadas, com o argumento de que freiam o crescimento econômico do país. 

A economia brasileira enfrentou fortes tensões comerciais com os Estados Unidos em 2025. 

Em agosto, o presidente americano, Donald Trump, impôs tarifas de até 50% a produtos brasileiros, embora, mais tarde, o governo de Lula tenha conseguido negociar isenções a vários setores.

O Brasil realizará eleições presidenciais em outubro de 2026 e Lula não esconde sua intenção de concorrer a um quarto mandato.

ll/nn/jc/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR