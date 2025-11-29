Candidata denuncia atos ‘intervencionistas’ de Trump nas eleições de Honduras

A candidata governista para as eleições presidenciais de domingo em Honduras, Rixi Moncada, denunciou, neste sábado (29), ações “intervencionistas” do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no pleito.

Trump agitou as já polarizadas eleições gerais hondurenhas ao pedir votos para o empresário de direita Nasry Asfura, do Partido Nacional, e anunciar que concederá perdão ao ex-presidente Juan Orlando Hernández, condenado no ano passado a 45 anos de prisão por narcotráfico nos Estados Unidos.

Hernández governou por dois mandatos sob esse partido, entre 2014 e 2022.

“Não há nenhuma dúvida de que há duas ações concretas, a três dias das eleições, que são totalmente intervencionistas”, disse em coletiva de imprensa a candidata de esquerda Moncada, considerada “comunista” por Trump.

O presidente americano se envolveu na quarta-feira no processo eleitoral hondurenho ao manifestar seu apoio a Asfura, ex-prefeito da capital de 67 anos, a quem considera o “único verdadeiro amigo da liberdade”.

Trump criticou Moncada e o outro principal candidato desta acirrada disputa, o apresentador de televisão Salvador Nasralla, de 72 anos, do direitista Partido Liberal.

Moncada disse ainda que as mensagens de Trump são “dois atos de campanha” para “seus candidatos fantoches” e classificou como um “crime” o perdão anunciado para o ex-presidente Hernández, a quem se referiu como “o maior chefe mafioso da história de Honduras”.

No entanto, considerou que atualmente há “uma boa relação” entre o governo da presidente Xiomara Castro e os Estados Unidos.

