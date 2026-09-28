Caravanas exigem ‘retorno seguro’ de opositora na Venezuela

afp_tickers

Compartilhar

2 minutos

Apoiadores de María Corina Machado mobilizaram-se neste domingo em várias regiões da Venezuela para exigir um “retorno seguro” da principal líder opositora ao país.

A ganhadora do Nobel da Paz tentou chegar na última semana de seu exílio no Panamá, mas foi impedida em três oportunidades, pelas vias marítima e aérea, segundo fontes de seu partido, Vente Venezuela.

Caravanas de centenas de pessoas se repetiram em vários estados após uma convocação do partido, que denunciou também a prisão do líder regional Fernando Torrealba pela Guarda Nacional, ocorrida na manhã de hoje, no estado de Zulia.

María Corina saiu da clandestinidade em dezembro passado, quando viajou à Noruega para receber o Nobel. Após uma breve estadia nos Estados Unidos, ela se estabeleceu na Cidade do Panamá. Desde então, segundo fontes do seu entorno, foi impedida sete vezes de retornar à Venezuela.

“Voltarei ao meu país muito em breve”, afirmou a opositora ontem, durante um fórum virtual sobre democracia.

Analistas acreditam que exista um veto dos Estados Unidos ao retorno de María Corina. O presidente Donald Trump expressou satisfação com o trabalho de Delcy Rodríguez, que governa como presidente encarregada, enquanto a opositora ficou à margem das manobras de Washington.

“Temos que continuar até alcançarmos o país livre e democrático que desejamos”, disse na manifestação em Maracaibo Juan Pablo Guanipa, um dos colaboradores mais próximos de María Corina. Ele ressaltou que a oposição também exige a convocação de eleições presidenciais.

str-afc/pgf/dg/atm/lb