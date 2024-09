Caso de conspiração eleitoral de Trump volta a tribunal nos EUA

A acusação e a defesa do ex-presidente Donald Trump no processo que enfrenta por tentativas de anulação ilegal dos resultados das eleições de 2020 iniciaram, nesta quinta-feira (5), uma reunião de discussão em tribunal pela primeira vez em mais de dez meses.

“É bom te ver, você parece descansado”, disse a juíza distrital Tanya Chutkan ao advogado de Trump, John Lauro, quando a audiência começou em um tribunal no centro de Washington.

É a primeira aparição judicial de promotores e advogados do magnata de 78 anos desde outubro do ano passado e tem como objetivo estabelecer um cronograma para procedimentos futuros.

Será a primeira audiência neste caso desde que a juíza Chutkan recuperou o controle após a decisão sem precedentes da Suprema Corte que reconheceu, em 1º de julho, ampla imunidade criminal ao cargo de presidente dos Estados Unidos por atos em atividades oficiais.

Os debates serão dominados pelas consequências desta decisão para o julgamento, cuja realização antes das eleições presidenciais de 5 de novembro parece muito improvável.

A juíza especificou que queria ouvir primeiro os argumentos de ambas as partes e que iria definir um calendário para o decorrer do dia.

O ex-presidente(2017-2021) e candidato presidencial republicano recusou-se a comparecer na reunião desta quinta-feira e ordenou aos seus advogados que declarassem oficialmente que ele declara mais uma vez a sua inocência.

Jack Smith, o procurador especial no caso, emitiu uma acusação revista em 27 de agosto para levar em conta a decisão da Suprema Corte que, no entanto, reitera as mesmas quatro acusações.

Sendo assim, foi mantida a acusação contra Donald Trump por “conspiração contra as instituições americanas” e “minar o direito de voto” dos eleitores pela sua suposta pressão sobre as autoridades locais em vários estados-chave para invalidar os resultados oficiais das eleições vencidas em novembro de 2020 pelo democrata Joe Biden.

