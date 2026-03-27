Congresso dos EUA segue sem acordo que permita encerrar caos em aeroportos

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O Senado dos Estados Unidos aprovou na madrugada desta sexta-feira (27) um texto destinado a encerrar o bloqueio orçamentário parcial que provoca um caos há semanas nos aeroportos, mas o documento foi rejeitado por republicanos da Câmara dos Representantes.

Senadores dos dois partidos aprovaram o financiamento da maior parte do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês), com exceção do Serviço de Imigração e e Controle de Alfândega (ICE) e da Patrulha de Fronteira (CBP). O texto ainda deve ser submetido à Câmara, onde vários republicanos advertiram hoje que discordavam do documento aprovado no Senado.

“O projeto de lei do Senado está fadado ao fracasso”, afirmou o congressista republicano Chip Roy, em vídeo publicado no X. A Câmara vai propor um novo texto, “para apoiar a CBP e o ICE”, afirmou o texano. “Não aceitamos esse lixo do Senado.”

Os líderes republicanos da Câmara indicaram que vão propor um financiamento de 60 dias para o conjunto do DHS, embora seja pouco provável que os democratas aceitem essa iniciativa.

Os republicanos contam com maioria nas duas câmaras do Congresso, mas, devido ao regulamento do Senado, é necessário um determinado número de votos democratas para aprovar os textos orçamentários.

A proposta aprovada pelo Senado também prevê o financiamento da Administração de Segurança no Transporte (TSA), que inspeciona passageiros, bagagens e cargas e é vinculada ao DHS, além de outras agências federais.

Desde o mês passado, o financiamento do DHS está congelado devido a uma divergência entre democratas e republicanos no Congresso sobre a atuação do ICE, o que impede o pagamento dos salários dos agentes da TSA, onde as faltas e demissões dispararam, reduzindo o número de funcionários disponíveis.

O governo americano enviou nesta semana agentes do ICE a mais de uma dezena de aeroportos para ajudar os funcionários da TSA, mas as filas de passageiros não tiveram uma redução significativa.

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