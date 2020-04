Coronavirus: the situation in Switzerland

As pessoas com ingressos para o festival de Montreux serão "informadas", de acordo com os organizadores.O Paléo, por sua vez, disse que todos os ingressos para 2020 serão válidos para a versão 2021, e está pedindo aos fãs que deem seu apoio.

O Montreux Jazz é o último de uma longa linha de eventos culturais, esportivos e políticos a serem cancelados devido à epidemia. Na quinta-feira, os organizadores do festival de música Paléo, que acontece no final de julho perto de Genebra, também disseram que o evento deste ano seria cancelado.

A pequena joia dos festivais internacionais de música, que foi lançado em 1967, atrai cerca de 250 mil pessoas por ano. No ano passado, a diversificada programação contou com a participação de Elton John, Sting, Janet Jackson, Chick Corea e Thom Yorke.

Apesar do anúncio feito ontem pelo governo suíço de um plano em três etapas para afrouxar as medidas contra a Covid-19 nas próximas semanas e meses, o fato das medidas de higiene e distanciamento social permanecerem em vigor significa que não é possível que um evento de tal magnitude aconteça, disseram.

É a primeira vez desde 1967 que o festival não vai acontecer, disseram os organizadores na sexta-feira (17). Os shows aconteceriam na cidade à beira do Lago de Genebra de 3 a 18 de julho, com atrações que incluíam Lionel Richie e Lenny Kravitz.

Show do Elton John no festival de 2019

Um dos festivais de música mais icônicos do mundo, o Montreux Jazz, foi cancelado devido à pandemia do coronavírus.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Coronavírus estraga festa do Festival de Montreux 17. Abril 2020 - 15:30 Um dos festivais de música mais icônicos do mundo, o Montreux Jazz, foi cancelado devido à pandemia do coronavírus. É a primeira vez desde 1967 que o festival não vai acontecer, disseram os organizadores na sexta-feira (17). Os shows aconteceriam na cidade à beira do Lago de Genebra de 3 a 18 de julho, com atrações que incluíam Lionel Richie e Lenny Kravitz. "A programação prevista para este verão será parcialmente transferida para o festival do próximo ano, que acontecerá de 2 a 17 de julho de 2021", disseram os organizadores em um comunicado. Apesar do anúncio feito ontem pelo governo suíço de um plano em três etapas para afrouxar as medidas contra a Covid-19 nas próximas semanas e meses, o fato das medidas de higiene e distanciamento social permanecerem em vigor significa que não é possível que um evento de tal magnitude aconteça, disseram. A pequena joia dos festivais internacionais de música, que foi lançado em 1967, atrai cerca de 250 mil pessoas por ano. No ano passado, a diversificada programação contou com a participação de Elton John, Sting, Janet Jackson, Chick Corea e Thom Yorke. O Montreux Jazz é o último de uma longa linha de eventos culturais, esportivos e políticos a serem cancelados devido à epidemia. Na quinta-feira, os organizadores do festival de música Paléo, que acontece no final de julho perto de Genebra, também disseram que o evento deste ano seria cancelado. As pessoas com ingressos para o festival de Montreux serão "informadas", de acordo com os organizadores.O Paléo, por sua vez, disse que todos os ingressos para 2020 serão válidos para a versão 2021, e está pedindo aos fãs que deem seu apoio.