Diante de possível investigação, Nvidia diz que joga limpo no mercado de chips para IA

O gigante da tecnologia Nvidia defendeu, nesta terça-feira (3), suas táticas no dinâmico mercado dos semicondutores indispensáveis para a inteligência artificial (IA), diante de informações que indicam que autoridades americanas estão investigando se a empresa abusou de sua posição dominante.

“A Nvidia ganha por seus méritos, como refletem os resultados de nossas comparações de desempenho e de valor para os clientes, que podem escolher a solução que mais lhes convém”, afirmou um porta-voz da companhia, sediada no Vale do Silício, em resposta a uma pergunta da AFP.

Embora outros fabricantes de microchips tenham opções e se esforcem para competir, a Nvidia é considerada a líder tecnológica no que se refere a semicondutores que atendem às grandes necessidades de computação da IA.

Assim, as autoridades antimonopólio dos Estados Unidos intensificaram suas investigações sobre se a Nvidia dificultou para seus clientes a mudança para placas gráficas (GPU) de seus concorrentes ou outros chips destinados a potencializar a IA, segundo a Bloomberg e outros meios de comunicação.

De acordo com esses relatos, essas entidades enviaram perguntas juridicamente vinculantes à Nvidia e a outras empresas de chips como parte da investigação.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

As maiores empresas globais do setor tecnológico investiram dezenas de bilhões de dólares nos poderosos semicondutores e softwares de IA da Nvidia para lançar suas próprias ferramentas no estilo do ChatGPT.

Microsoft, Google, Meta, Tesla e Amazon dependem dos chips da Nvidia, com capacidades de cálculo extraordinárias, para treinar seus modelos de IA generativa e executar as pesadas cargas de trabalho computacional necessárias para implementá-los.

A Nvidia afirmou na semana passada que suas vendas atingiram um valor superior ao esperado no último trimestre, 30 bilhões de dólares (cerca de 170 bilhões de reais), embora seu crescimento esteja se moderando.

O preço das ações da empresa despencou mais de 9% nesta segunda-feira, à medida que crescem as dúvidas sobre a sustentabilidade do boom da IA em uma economia americana em desaceleração.

