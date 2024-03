Estoque de crédito no Brasil cai 0,3% em janeiro, diz BC

O estoque total de crédito no Brasil caiu 0,3% em janeiro sobre o mês anterior, divulgou o Banco Central nesta sexta-feira.

No mês, a inadimplência no segmento de recursos livres ficou em 4,6% e o spread bancário no mesmo segmento foi de 29,8 pontos percentuais.