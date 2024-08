Estrelas de Hollywood darão toque especial à convenção dos democratas

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) – Um mês depois de dar as costas aos democratas, Hollywood enviará o poder das suas estrelas à convenção nacional do partido nesta semana que nomeará formalmente Kamala Harris candidata à Presidência dos Estados Unidos.

Julia Louis-Dreyfus, John Legend, Billy Porter e Mindy Kaling estão entre as personalidades do entretenimento aguardadas em Chicago, onde ocorre, a partir desta segunda-feira, a Convenção Nacional Democrata com quatro dias de duração.

Kaling, conhecida pela série de comédia “The Office”, foi um dos quatro anfitriões escolhidos para apresentar os eventos do horário nobre no palco da convenção, ao lado das estrelas da série “Scandal”, Kerry Washington e Tony Goldwyn, e da comentarista do programa “The View”, Ana Navarro. A cada noite um deles será o anfitrião, fazendo as apresentações e comentários periódicos, bem parecido com um apresentador da cerimônia do Oscar.

Outras celebridades serão a atração principal de festas e shows noturnos e, no caso de Louis-Dreyfus, a estrela da série “Veep” moderará uma discussão sobre políticas públicas com governadoras.

O entusiasmo marca uma grande reviravolta em relação a meados de julho, quando George Clooney e outras estrelas frustradas pediram publicamente que o presidente Joe Biden saísse da disputa. Alguns ameaçaram suspender as contribuições de campanha para o partido.

Os ânimos mudaram quando Biden abandonou sua candidatura à reeleição e o apoio cresceu em torno da vice-presidente Kamala, que, nascida na Califórnia, não é estranha a Hollywood, após servir ao Estado como procuradora-geral e senadora dos EUA.

Agora, atores e músicos estão pedindo para aparecer na convenção ou em outros eventos de Kamala, segundo consultores políticos.

“Eles estão orgânica e autenticamente empolgados com essa chapa, não apenas como celebridades, mas como pessoas, como pais, como criadores”, disse Donna Bojarsky, estrategista democrata que já trabalhou com celebridades.

Outras estrelas podem se tornar o centro das atenções dentro do salão da convenção.

O burburinho está crescendo em torno da superestrela pop Beyoncé, devido a seu apoio anterior aos democratas.

Em 2013, Beyoncé cantou o Hino Nacional na posse do presidente Barack Obama. E, em 2016, ela e o marido Jay-Z foram a atração principal de um show pedindo que as pessoas votassem em Hillary Clinton.

Mais recentemente, a vencedora do Grammy concedeu à campanha de Kamala permissão para usar a música “Freedom” para animar as multidões em eventos públicos, de acordo com a CNN. No ano passado, Beyoncé presenteou Kamala e seu marido, Doug Emhoff, com um par de ingressos para seu show.

O assessor de imprensa de Beyoncé não respondeu aos pedidos de comentários sobre se a cantora participaria da convenção.