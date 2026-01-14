EUA congela emissão de vistos de imigrante para 75 países, incluindo o Brasil

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (14), que suspenderão o processamento de vistos de imigrante para solicitantes de 75 países, entre eles o Brasil, em mais uma medida do governo de Donald Trump para restringir a entrada de estrangeiros que buscam se estabelecer no país.

“O Departamento de Estado está suspendendo o processamento de vistos de imigrante para 75 países”, disse um porta-voz do Departamento de Estado. O departamento explicou posteriormente em sua conta no X que a medida contempla “imigrantes que recebem níveis inaceitáveis de assistência social do governo”.

“A suspensão permanecerá em vigor até que os Estados Unidos possam garantir que os novos imigrantes não se tornem um fardo econômico para o povo americano”, acrescentou.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, publicou no X que entre os países afetados estão Rússia, Irã e Somália, cujos cidadãos têm sido alvo de duras críticas de Trump após um escândalo sobre o suposto uso irregular de fundos federais em Minnesota que envolveu imigrantes.

Leavitt compartilhou um artigo da Fox News indicando que outros países afetados incluem vários com relações amistosas com os Estados Unidos, como Brasil, Egito e Tailândia. O Departamento de Estado também mencionou Haiti e Eritreia.

Trump não escondeu seu desejo de reduzir a imigração de pessoas de ascendência não europeia. Ele chamou os somalis de “lixo” que deveriam “voltar” para o país “de onde vieram”, enquanto expressava sua disposição em receber escandinavos nos Estados Unidos.

O Departamento de Estado já havia relatado na segunda-feira que revogou mais de 100.000 vistos desde o retorno de Trump, um recorde em um ano.

O Departamento de Segurança Interna informou no mês passado que o governo Trump deportou mais de 605.000 pessoas e que outros 2,5 milhões deixaram o país voluntariamente.

Esta última medida não afeta vistos de turista ou de negócios, embora o governo Trump tenha prometido revisar o histórico de redes sociais de todos os solicitantes.

