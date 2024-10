Israel interrompe processamento de importações comerciais de alimentos para Gaza, dizem fontes

Por John Davison e David Gauthier-Villars e Nidal al-Mughrabi

JERUSALÉM (Reuters) – Israel parou de processar solicitações de comerciantes para importar alimentos para Gaza, de acordo com 12 pessoas envolvidas no comércio, sufocando um caminho que forneceu mais da metade das provisões do território palestino sitiado nos últimos seis meses.

Desde 11 de outubro, comerciantes baseados em Gaza que importavam alimentos de Israel e da Cisjordânia ocupada pelos israelenses perderam acesso a um sistema criado pelo órgão do governo israelense que supervisiona remessas comerciais e de auxílio, o Cogat, e não obtiveram resposta às tentativas de contato com a agência, segundo as fontes.

A mudança levou o fluxo de mercadorias que chegam a Gaza ao seu nível mais baixo desde o início da guerra, de acordo com uma análise da Reuters de dados oficiais israelenses. Os detalhes da interrupção da entrada de produtos comerciais em Gaza não haviam sido publicados anteriormente.

O Cogat não respondeu às perguntas da Reuters sobre importações comerciais de alimentos e auxílio para Gaza. A agência diz que faz tudo o que pode para garantir que uma quantidade suficiente de ajuda entre no enclave costeiro e que Israel não impede a entrada de ajuda humanitária. Ela rejeita as alegações de que Israel tenha bloqueado os suprimentos.

Entre 1º e 16 de outubro, o fluxo geral de remessas para Gaza — incluindo auxílio e mercadorias comerciais — caiu para uma média diária de 29 caminhões, de acordo com as estatísticas da Cogat.

Isso se compara a uma média diária de 175 caminhões entre maio e setembro, segundo os dados. As remessas comerciais — mercadorias compradas por comerciantes locais, transportadas por caminhão após aprovação direta da Cogat e depois vendidas nos mercados de Gaza — representaram cerca de 55% do total durante esse período.

Duas fontes envolvidas no fornecimento de alimentos disseram que o motivo da interrupção das remessas comerciais foi a preocupação de Israel de que o grupo militante Hamas estivesse recebendo receitas das importações.

Um porta-voz do Hamas negou que o grupo tenha roubado alimentos ou os tenha usado para obter receita e disse que estava tentando garantir a distribuição de ajuda em Gaza.

O aparente fechamento do sistema comercial ocorre no momento em que Israel lança uma nova operação militar contra o Hamas no norte de Gaza, um acontecimento paralelo que obstruiu as entregas de ajuda humanitária. O Programa Mundial de Alimentos da ONU disse em um comunicado no domingo que a operação interrompeu todas as entregas de ajuda pelas passagens no norte por pelo menos duas semanas neste mês.

Uma série de medidas tomadas por departamentos do governo israelense e pelos militares já estava reduzindo entregas de alimentos para Gaza. Em agosto, as autoridades israelenses introduziram uma nova regra alfandegária em um canal de auxílio e começaram a reduzir o rastreamento separado de mercadorias comerciais.

A queda nos volumes de auxílio para Gaza fez com que os Estados Unidos ameaçassem suspender apoio militar a Israel e provocou alarme sobre o risco de fome em Gaza.

Um monitor global de segurança alimentar emitiu um novo alerta na quinta-feira. A recomendação Integrada da Fase de Segurança Alimentar (IPC) disse que o recente aumento das hostilidades pode levar ao dobro do número de pessoas em Gaza com fome “catastrófica”.

Levar comida suficiente para os 2,3 milhões de habitantes de Gaza, quase todos deslocados, tem sido uma das questões mais difíceis da guerra.

(Reportagem de John Davison, David Gauthier-Villars, Nidal al-Mughrabi; Reportagem adicional de Emma Farge em Genebra, Michelle Nichols em Nova York)