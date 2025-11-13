Israel recebe corpo de um dos últimos quatro reféns do Hamas
Israel recebeu nesta quinta-feira (13) o corpo de um dos últimos quatro reféns mantidos na Faixa de Gaza pelo Hamas e por suas milícias aliadas, que foi entregue à Cruz Vermelha no território palestino, anunciou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.
O caixão foi encaminhado pela Cruz Vermelha ao Exército de Israel e ao serviço de segurança Shin Bet na Faixa de Gaza, e será levado para Israel, onde será identificado em Tel Aviv.
Como parte do acordo de cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro, o Hamas libertou 20 reféns e prometeu devolver o corpo de outras 28 pessoas.
Desde então, o movimento islamista entregou a Israel a maioria dos restos mortais e, antes do anúncio desta quinta-feira, restavam quatro corpos na Faixa de Gaza: os de três israelenses e um tailandês sequestrados durante o ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou o conflito.
Mais cedo, o braço armado do Hamas, as brigadas Ezedin al Qasam, e a milícia da Jihad Islâmica anunciaram que entregariam os restos mortais de mais um refém. O Hamas afirma que o corpo foi encontrado hoje, perto da localidade de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.
Em troca dos reféns, Israel libertou quase 2 mil prisioneiros e devolveu os restos mortais de centenas de palestinos. Acusa o Hamas de atrasar a entrega dos corpos, mas o grupo palestino afirma que o processo é lento porque muitos corpos ficaram enterrados sob escombros.
