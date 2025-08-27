The Swiss voice in the world since 1935

México pedirá aos EUA parte dos recursos recuperados de ‘Mayo’ Zambada

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
3 minutos

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse, nesta quarta-feira (27), que seu governo solicitará aos Estados Unidos parte dos 15 bilhões de dólares (81 bilhões de reais) que foram impostos como multa ao traficante de drogas Ismael “Mayo” Zambada, para distribuí-lo entre pessoas pobres.

O cofundador do poderoso cartel de Sinaloa, detido pelas autoridades americanas em julho de 2024, declarou-se culpado na segunda-feira perante um tribunal de Nova York por diversas acusações de organização criminosa, tráfico de drogas, assassinatos e lavagem de dinheiro.

Ao assumir sua culpa, Zambada evitou ir a julgamento, mas permanecerá encarcerado por toda a vida e terá que pagar a multa bilionária.

“Se houvesse uma recuperação de recursos por parte do governo dos Estados Unidos, então sim, estaríamos pedindo que fossem direcionados ao México para as pessoas mais humildes”, afirmou Sheinbaum durante sua habitual coletiva de imprensa matinal.

A mandatária esclareceu, no entanto, que o valor da multa é um cálculo efetuado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e não por autoridades mexicanas, e que esses recursos não necessariamente serão pagos diretamente por Zambada.

Questionada se seu governo permitirá que Washington confisque bens e recursos que ele possua no México, Sheinbaum explicou que existem mecanismos e protocolos sobre lavagem de dinheiro entre a Secretaria da Fazenda mexicana e o Departamento do Tesouro dos EUA.

“Se houvesse uma apreensão de recursos (…) no México, então deveríamos solicitar também que esses recursos, se fosse o caso, fossem devolvidos ao México para o benefício da população”, acrescentou.

Por sua vez, o secretário de Segurança, Omar García Harfuch, descartou declarar a extinção do cartel de Sinaloa, apesar da queda de Zambada e de seu antigo sócio Joaquín “Chapo” Guzmán, que cumpre desde 2019 prisão perpétua nos Estados Unidos.

“O cartel não pode estar terminado porque há várias lideranças (…), ainda há células e líderes criminosos muito importantes que precisam ser capturados”, afirmou García Harfuch, que reconheceu, no entanto, que certas facções do grupo criminoso “estão enfraquecidas”.

O cartel de Sinaloa, declarado por Washington como organização terrorista estrangeira, é considerado a maior máfia de tráfico de drogas do mundo e continua operando através de novas gerações e redes logísticas estabelecidas em ambos os lados da fronteira.

jla/ai/mr/dd/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
33 Curtidas
22 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
30 Curtidas
58 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
17 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR