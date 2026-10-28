Netanyahu promete formar novo governo ‘forte’ em Israel

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O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu, na madrugada desta quarta-feira (28), formar um novo governo, após as eleições legislativas da véspera, nas quais seu partido está empatado tecnicamente com a oposição, segundo pesquisas de boca de urna.

“Devemos formar um governo de direita forte”, declarou Netanyahu, diante de apoiadores entusiasmados, ao se opor a qualquer “governo que conte com o apoio dos árabes-israelenses”, cujos partidos obtiveram avanços importantes.

O premier também destacou que Israel tem “uma oportunidade única” de eliminar “a ameaça” iraniana. “Juntamente com nosso parceiro, o presidente Donald Trump, Israel tem uma oportunidade única de eliminar para sempre a ameaça existencial que o Irã representa”, declarou, após ameaçar nos últimos dias realizar uma nova campanha de bombardeios contra o Irã.

mib-sct/hol/arm/cr/lb

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