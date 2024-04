O grupo midiático de Trump, uma gangorra na Bolsa

4 minutos

O grupo midiático do ex-presidente americano Donald Trump está em queda livre em Wall Street, após disparar durante sua abertura de capital há duas semanas, o que reduziu a fortuna do candidato presidencial republicano em vários bilhões de dólares.

Em seu primeiro dia na Bolsa, em 26 de março, a avaliação do Trump Media and Technology Group (TMTG) subiu a quase 11 bilhões de dólares (54,85 bilhões reais na cotação do dia).

Desde então, caiu quase 60% e agora vale apenas 4,4 bilhões de dólares (22,33 bilhões de reais). A ação era negociada a 32,41 dólares (164,50 reais) no fechamento de quinta-feira (11).

A mudança é importante para Donald Trump, que controla 57,3% das ações e enfrenta duas sentenças judiciais que podem obrigá-lo a pagar mais de 500 milhões de dólares (2.537 bilhões de reais na cotação atual), caso seus recursos sejam rejeitados.

Candidato à presidência em novembro contra o democrata Joe Biden, ele não poderá vender nenhuma de suas ações durante os seis primeiros meses de cotação, exceto em caso de autorização expressa pelo conselho administrativo.

“Nada pode me surpreender com o preço dessas ações. Poderia subir para 100 ou cair para um dólar, não me surpreenderia”, resumiu Matthew Kennedy, da Renaissance Capital, empresa especializada em abertura de capital.

Um documento publicado no início de abril mostrava que o TMTG, que supervisiona a rede social Truth Social lançada em fevereiro de 2022 pelo magnata, faturou apenas 4 milhões de dólares (20 milhões de reais) em 2023, com um prejuízo líquido de 58 milhões de dólares (294 milhões de reais).

“Não conheço nenhuma outra empresa que tenha tanta diferença entre seu faturamento e sua cotação no mercado”, mesmo em seu nível atual, disse Kennedy.

Para justificar esta cotação, a TMTG necessitaria gerar lucros significativos em um futuro próximo. “Mas não vejo nenhum cenário plausível em que isso possa acontecer”, argumenta Jay Ritter, professor da Universidade da Flórida.

“A indústria midiática está em crise, e este grupo está totalmente ligado a Donald Trump, que não é eterno”, explica o acadêmico.

– “Motivações ideológicas” –

Como então explicar o alcance desta capitalização, maior que a da rede de fast food Shake Shack e da fabricante de pneus Goodyear?

“É uma ‘ação meme'”, diz Matthew Kennedy, usando a expressão que nasceu no início de 2021, quando pequenos corretores de ações, unidos na rede social Reddit, aumentaram as cotações vários títulos de empresas em dificuldades.

“É uma combinação de especuladores de curto prazo, mas também… pequenos investidores individuais que querem acreditar nesta empresa e não se preocupar com suas bases”, disse Jay Ritter, comparando o TMTG à rede de lojas GameStop, símbolo das “ações meme”.

Alguns ficaram surpresos, segundo Jay Ritter, com a publicação do desempenho financeiro do TMTG. A perspetiva de uma venda em massa de títulos, o mais rapidamente possível, por parte do próprio Donald Trump, necessitado de liquidez, também joga contra as ações.

Mas “muitos compradores provavelmente têm motivações ideológicas. São apoiadores de Trump”, afirma o especialista.

Alguns investidores poderiam até ganhar muito dinheiro caso Trump vença um segundo mandato e continue a usar sua plataforma Truth Social.

