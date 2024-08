O que causou o acidente aéreo em Vinhedo (SP) que matou 62 pessoas?

RIO DE JANEIRO (Reuters) – Um avião turboélice ATR-72 operado pela companhia aérea regional Voepass caiu na sexta-feira em uma área residencial em Vinhedo, interior de São Paulo, matando todos os 62 passageiros a bordo.

Investigadores recuperaram a caixa-preta do avião, que contém gravações de voz e dados de voo, e um relatório preliminar deve ser apresentado em 30 dias, informou o chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) neste domingo.

COMO ACONTECEU O ACIDENTE?

O avião estava a caminho de São Paulo vindo de Cascavel, no Estado do Paraná, e caiu por volta das 13h30 (horário de Brasília) em Vinhedo, a cerca de 80 km de São Paulo.

A aeronave estava voando normalmente até às 13h21, quando parou de responder às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo, e o contato com o radar foi perdido às 13h22, informou a Força Aérea Brasileira (FAB) em um comunicado. O avião não relatou nenhuma emergência.

Vídeos do acidente mostram que o céu estava aparentemente limpo quando o avião começou a girar em um movimento circular incomum.

O QUE OS ESPECIALISTAS IRÃO INVESTIGAR?

Anthony Brickhouse, especialista em segurança aérea dos Estados Unidos, disse que os investigadores irão analisar aspectos como o clima e verificar até que ponto os motores e controles estavam funcionando corretamente, para ajudar a identificar o que causou a perda de controle.

AS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS PODEM TER CAUSADO O ACIDENTE?

Vídeos do acidente analisados por especialistas em aviação levaram alguns a especular que havia gelo acumulado no avião. Na sexta-feira, a Voepass disse que o gelo era previsto nas altitudes em que o avião estava voando, mas que deveria estar dentro de um nível aceitável.

O engenheiro aeronáutico brasileiro e investigador de acidentes Celso Faria de Souza disse que, a julgar pelo vídeo, tem quase certeza de que o gelo causou o acidente.

Os aviões ATR-72 já tiveram problemas com formação de gelo, com um acidente em 1994 no Estado norte-americano de Indiana matando 68 pessoas após o avião não conseguir se inclinar devido ao acúmulo de gelo. Após esse incidente, a fabricante ATR aprimorou seu sistema de degelo.

Em 2016, na Noruega, um ATR-72 enfrentou problemas devido ao acúmulo de gelo no avião, mas o piloto conseguiu retomar o controle.

O MOTOR PODE TER FALHADO?

John Hansman, professor do departamento de aeronáutica e astronáutica do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, revisou alguns dos vídeos do acidente compartilhados nas redes sociais e, sem ter analisado os dados do voo, disse que o acidente não parece ter sido causado pelo clima.

Pode ter sido uma falha de motor em um dos lados, mal administrada pela tripulação, o que levaria à rotação para baixo, disse Hansman.

É POSSÍVEL QUE TENHAM OCORRIDO VÁRIOS PONTOS DE FALHA?

Segundo especialistas, acidentes aéreos podem ser causados por vários fatores. Entre eles podem estar o gelo, falha do motor ou erro humano. Em muitos casos, há mais de uma causa, disse Robert A. Clifford, advogado que representou algumas das famílias das vítimas do acidente de 1994.

(Reportagem de Kylie Madry na Cidade do México, Stefanie Eschenbacher e Andre Romani em São Paulo, Anthony Boadle em Brasília e Allison Lampert em Montreal)